来香港旅游除了买买买、吃吃吃之外，越来越多内地年轻游客开始偏爱充满工业复古风与文艺气息的深度Citywalk路线。位于荃湾的南丰纱厂，正是这样一座由旧纺织厂华丽变身的宝藏文创地标。2026年冬季，坐落于此的CHAT六厂（六厂纺织文化艺术馆）公布了全新的冬季展览阵容，自2026年11月14日至2027年2月28日期间，隆重推出「吴夏枝：花自漫生」、「种学织文2026：霓裳绚流」以及「拆解的痕迹」等展览。 吴夏枝香港首个个展 一针一线编织出「花自漫生」的坚韧生命力

作为2024年ANTEPRIMA × CHAT六厂当代纺织艺术奖「观众最喜爱大奖」以及2026年亚太艺术奖创新奖得主，艺术家吴夏枝终于迎来了她在香港的首次个人回顾展「吴夏枝：花自漫生」。出生并成长于日本的「在日韩国人」背景，让她的创作始终围绕着记忆、身份认同与归属感展开。在吴夏枝的艺术世界里，贯穿始终的「花朵」意象不仅展现出极致的视觉美感，更象征着个体在漂泊与历史洪流中依然顽强生长、傲然盛放的生命韧性。 走进展厅，观众不仅能欣赏到她在2000年代初期以传统韩服「赤古里裙」与日本和服为载体创作的《献给少数民族的婚礼服饰》、《三花》以及运用繁复「解絣」（经纱印染）工艺打造的《散花》等经典代表作，更能亲手触摸展场贴心设置的布料样本，近距离感受韩国传统麻布「生绡」的独特质感。这些作品将东亚近代史中离散族群的家族谱系与女性故事深深织入经纬之中，随手一拍都充满高级的电影感与故事张力。

跨代共创的温柔治愈 拆解旧衣重塑香港专属集体记忆 在策划这场展览时，CHAT六厂执行董事及首席策展人高桥瑞木巧妙地将吴夏枝早年探索沉重族群历史的作品，与她来港后和本地社群共创的新作并置呈现。高桥瑞木分享道，许多人总以为美术馆只展示高高在上的大师杰作，但每一件纺织品的背后其实都凝结着普通人双手的温度与生命故事。面对当代社会中长者孤独感加剧以及年轻一代对历史的疏离，纺织作为「记忆的载体」拥有无可替代的疗愈力量。

为此，吴夏枝特别为香港创作了《余光之环》与《记忆之线（香港）》等全新委约作品。她在香港小区举行工作坊，邀请街坊分享具有特殊意义的花卉照片并以蓝晒技法转化为织物剪影；更走进本地长者中心，带领公公婆婆们一起动手拆解旧针织衣物。这项看似简单的动作，不仅活络了长者的双手与思维，更为跨世代人群打开了敞开心扉聊天的温馨空间。现场展出的拆解毛衣骨架与重新编织的毛线作品，把原本宏大的离散叙事转化为接地气的在地社群疗愈，让每位前来打卡的游客都能在丝线交错间感受到直击心灵的温暖共鸣。

吴夏枝：花自漫生 展期︰2026年11月14日至2027年2月28日 地点︰荃湾白田坝街45号南丰纱厂二楼CHA六厂

种学织文2026 逾万人参与的「霓裳绚流」与排灯节跨界狂欢 除了感人至深的艺术家个展，CHAT六厂年度旗舰社群计划的总结展「种学织文2026：霓裳绚流」同样看点十足。作为香港第四大非华裔族群，印度裔社群长久以来为香港的多元文化发展作出了重要贡献。今年的计划特别从印度纺织与舞蹈传统汲取灵感，由副策展人罗璧如策划，连手香港时装设计师杨展、印度舞蹈艺术家Neesha Jhaveri及本地编舞家黄瑞麟，带领公开招募的跨世代「种子队」成员展开了为期一年的共创旅程。

（左起）印度舞蹈艺术家 Neesha Jhaveri、CHAT六厂副策展人罗璧如、香港时装设计师杨展及本地编舞家黄瑞麟，连手带领社群打造「种学织文2026：霓裳绚流」共创项目。

在春天种下印度蓝、姜黄与蝶豆花等天然染色植物，夏天收集二手旧衣进行升级再造，并结合超过一万名公众在夏季展览中参与木雕版印花的布艺成果，团队最终打造出20套极具环保理念与民族风情的华美服饰。这些凝聚了万人心血的服饰并非静止的展品，更在印度传统新年「排灯节」周末上演的大型舞蹈演出《水．色．命——织就我们》中化为演出战袍，由一众素人「种子队」成员身穿亲手染制的服装穿梭于纱厂空间，将传统印度古典舞手印转化为充满生命力的现代舞语汇。如今在展厅内，这20套服装被精心穿在摆出经典印度舞手印姿势的人体模型上，生动定格了演出的高光时刻与香港多元共融的文化面貌。

拆解的痕迹 走进香港棉花记忆与显微世界 棉花与南丰纱厂的工业历史有着深厚渊源，展览特别汇集了来自香港不同界别的动人声音，诉说这种日常物料所承载的多重意义与情感——包括单凭视觉与触感便能精准辨认纱线种类的前纺织工人、香港硕果仅存的手工丝棉被制作人、视拆解物料为理解事物与穿越时空方式的文物修复师，以及从天然棉花中寻找心灵慰藉的当代设计师。 不同世代与背景的生命故事在此交织，呈现出物料与记忆如何经过重新思考与组合而衍生出全新意义。更有趣的是，展览现场还特别设置了电子显微镜，让游客可以亲眼近距离观察棉花纤维的微观结构，从一个前所未有的崭新视角，重新认识这些每天陪伴我们生活的日常衣物。