貓咪5個幸福表現 證明主人真的養得好

不少貓奴都會關心家中主子是否吃得好、睡得安穩、心情是否愉快。其實，貓咪未必會用聲音直接表達感受，但牠們的身體狀態、睡姿和日常小動作，往往已透露出生活是否舒適安心。以下5個貓咪表現，正好說明你的貓咪被照顧得相當不錯。

貓咪被照顧得好表現 1. 肚皮鬆軟，未必等於肥胖 有些貓咪腹部下方會有一層鬆軟的小肚皮，走路時甚至會輕輕晃動。主人看到後，或會擔心牠是否過重；但這部分很多時是貓咪天生的「原始袋」，並非一定代表肥胖。只要貓咪精神良好、體重穩定，這種柔軟的小肚皮反而可以是牠生活穩定、營養充足的其中一個跡象。

貓咪被照顧得好表現2. 毛髮蓬鬆厚實 = 身體狀態良好

貓咪被照顧得好表現 2. 毛髮蓬鬆厚實 = 身體狀態良好 當貓咪飲食均衡、吸收良好，毛髮通常會較有光澤，底層絨毛亦會顯得豐厚。有些貓咪的毛會呈現一簇簇微微立起的狀態，看起來更蓬鬆飽滿。這不但令牠外形更可愛，也反映身體狀態和日常護理都維持得不錯。

貓咪被照顧得好表現3. 睡姿放鬆 = 對環境有安全感

貓咪被照顧得好表現 3. 睡姿放鬆 = 對環境有安全感 如果貓咪能在家中不同角落安心入睡，甚至側躺、翻肚或四腳朝天，通常代表牠對居住環境十分放心。貓咪本能上較重視安全，願意毫無戒心地睡覺，說明牠信任身邊的人，也認為家中是一個舒適穩定的地方。

貓咪被照顧得好表現4. 突然在家「奔跑」= 活力的表現

貓咪被照顧得好表現 4. 突然在家「奔跑」 = 活力的表現 不少主人都見過貓咪忽然在家中高速奔跑、跳上跳落，像是在進行小型運動會。這種「奔跑」多在睡醒、吃飽或心情興奮時出現，是貓咪釋放精力的方式之一。只要家中環境安全，這類行為通常反映牠精神充沛、生活節奏輕鬆自在。

貓咪被照顧得好表現5. 尾巴高高豎起 = 心情不錯

貓咪被照顧得好表現 5. 尾巴高高豎起 = 心情不錯 貓咪走路時若經常把尾巴豎起，尾端還微微彎曲，很多時代表牠心情愉快，也願意與人互動。這是一種自信、放鬆的身體語言。相反，如果貓咪長期夾尾、躲藏或神情緊張，主人便要多留意牠是否受到壓力影響。