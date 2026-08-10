狗狗常舔腳掌不是小事　5大原因狗主不可忽視

不少狗主都一定見過狗狗躲在一旁反覆舔腳掌，大家第一時間可能以為牠只是無聊，甚至只會出聲制止，卻沒有進一步了解原因。不過，狗狗頻密舔腳未必只是習慣問題，背後可能與皮膚不適、受傷、過敏，甚至情緒壓力有關。若只是一味阻止而沒有找出根源，問題往往會反覆出現。
以下整理了5個狗狗舔腳常見原因，以及主人在家中可先做的檢查和照護重點，幫助及早分辨是否需要求診。
狗狗舔腳原因1. 腳縫紅腫有異味：或與皮膚發炎有關
主人可先翻開狗狗腳掌，留意腳趾之間是否發紅、腫脹，或有明顯異味。如果腳縫長期潮濕，容易滋生細菌或真菌，引起皮膚發炎，狗狗便會因痕癢或刺痛而不斷舔舐。
狗狗舔腳原因2. 散步後突然狂舔：小心燙傷或異物刺入
如果狗狗外出回家後才突然猛烈舔腳，主人要檢查肉墊有沒有被熱地面灼傷，或是否踩到小石、草刺、玻璃碎片等異物。部分清潔劑或路面化學物亦可能刺激皮膚，令狗狗感到不適。
狗狗舔腳原因3. 同時抓耳或皮膚泛紅：可能是過敏訊號
如果狗狗除了舔腳，還經常抓耳朵、咬身體，或皮膚出現泛紅和痕癢，便要考慮過敏因素。常見誘因包括塵蟎、花粉、霉菌，亦可能與食物敏感有關，建議由獸醫協助判斷誘因。
狗狗舔腳原因4. 只集中舔同一隻腳：留意傷口或關節痛
若狗狗只反覆舔某一隻腳，情況通常較有針對性。主人應檢查指甲是否裂開、肉墊有沒有細小傷口，亦要觀察牠走路時有否跛行或不願着地，因為扭傷或關節疼痛也可能令牠以舔腳來紓緩不適。
狗狗舔腳原因5. 外觀正常仍常舔：或與壓力和無聊有關
當腳掌外觀看似沒有紅腫、傷口或異味，但狗狗常在獨處、安靜或睡前反覆舔腳，便可能與情緒有關。缺乏活動、分離焦慮或壓力，都有機會令舔腳變成一種自我安撫行為。
愈舔愈濕 問題或愈來愈嚴重
狗狗舔腳時間愈長，腳縫愈容易變得潮濕。潮濕環境會令皮膚屏障變差，增加發炎和感染風險；一旦舔到破皮，痛楚和痕癢又會令狗狗更想舔，形成惡性循環。因此，主人不應只靠喝止，而應從檢查、清潔和保持乾爽入手。
先做的3個照護步驟
第1步：仔細檢查腳掌
翻開腳趾和肉墊，查看有否紅腫、破皮、異物、指甲斷裂或異味。如發現異常，應避免狗狗繼續舔舐。
第2步：外出後保持乾爽
散步回家後，如有清潔腳掌，應徹底抹乾腳縫，避免水分殘留。潮濕天氣或洗澡後，也要特別留意腳趾之間是否乾透。
第3步：出現警號應盡快求診
若狗狗腳掌已破皮、腫脹、流膿、散發強烈異味，或舔腳情況持續惡化，應先使用合適的保護措施減少舔舐，並盡快帶牠到獸醫診所檢查，避免感染加劇。