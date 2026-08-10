狗狗常舔腳掌不是小事　5大原因狗主不可忽視

不少狗主都一定見過狗狗躲在一旁反覆舔腳掌，大家第一時間可能以為牠只是無聊，甚至只會出聲制止，卻沒有進一步了解原因。不過，狗狗頻密舔腳未必只是習慣問題，背後可能與皮膚不適、受傷、過敏，甚至情緒壓力有關。若只是一味阻止而沒有找出根源，問題往往會反覆出現。

以下整理了5個狗狗舔腳常見原因，以及主人在家中可先做的檢查和照護重點，幫助及早分辨是否需要求診。