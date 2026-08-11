賣樓辭職創社企！ SEN孩媽媽以療癒故事推創新管教方式

從古至今，如何管教小朋友是不少家長的煩心事。舊時代的體罰和說教在今時今日絕對不適用。提倡「非暴力、非處罰、非說教」創新管教模式的社企「故事的療癒魔法」早前推出療癒繪本，邀請16位家長合力創作6大故事。創辦人許芷琪Wendy期望透過計劃，幫助家長認識處理孩子的負面情緒和行為的技巧。

提倡非暴力、非說教管教方法 社企「故事的療癒魔法」 (Story Will Tell)推出為期1年的「故事及藝術為本療癒計劃」，以4大原則推行三個階段的家長及親子工作坊，原則包括「了解孩子行為及情緒背後的需要」、「認同及接納」、「提供解決方法」和「以美好結局讓孩子產生動力改善行為」，讓60組SEN小朋友的家長和低收入家庭認識創新正向的管教方法。 參與家庭可透過計劃首階段舉辦的故事創作工作坊，認識療癒故事的創作技巧，當中16位參與者更針對不同的管教問題，創作6大療癒故事，並集結成繪本《故事的療癒魔法》，讓更多人認識正向的管教方法。Story Will Tell早前已經完成計劃，高達96.7%的家長完成工作坊後，更有信心處理子女問題。

換位思考理解主角困難 提供解決方法 被問及療癒故事與一般故事的分別時，創辦人許芷琪Wendy解釋，療癒故事會為讀者或故事主角提供解決方法，「以前我們看《三隻小豬》或《狼來了》等寓言故事時，讀者只會領悟故事背後的教訓及道理，但不會知道如何解決相關的問題。相反，療癒故事採用換位思考的角度創作，引導讀者明白故事主角的困難，並且提供方法面對困難」。她舉出書中小兔子優優的故事作例子，優優因掛念媽媽而不願意上學，媽媽就教她其實媽媽一直在她的心裡，每當想念媽媽時，優優可以將手按在胸前，藉此幫助有分離焦慮的小朋友適應新環境。

以故事的力量改善SEN孩子行為 與其他家長一樣，Wendy同樣面對各種育兒煩惱。9歲大女兒屬高敏感類型的SEN小朋友，當她面對不熟悉的環境或嘈雜的聲音時，情緒容易失控大哭，讓人不知所措。Wendy其後為女兒安排入讀華德福學校後，發現故事對小朋友的力量，「我平時說一個月道理，女兒都未必聽得入耳，但我說兩個星期的故事，她就已經可以改善問題行為」，加上擁有廣告創作和催眠治療的背景，讓她決心創立社企，讓更多人認識故事的療癒力量。

賣樓辭職創社企 盼獲發「88牌」 為了創業，Wendy離開廣告業的穩定工作，甚至賣樓籌集資金，「我從2018年開始已經有意創立社企，其後亦有接觸催眠治療，了解到不少人都有負面的童年回憶，並且不是所有家長擁有高學歷或對育兒有研究，所以我希望透過Story Will Tell幫助更多家長認識新式管教技巧。」 談及未來計劃，她指Story Will Tell正在申請「88牌」，期望正式成為NGO，同時重組現有課程和開設網上課程等，讓有興趣報名的家長能靈活調配時間上堂。