快圖美推 AI 影像平台　相片變木相架、咖啡杯及手提袋

由「印相」到「玩相」

Fotomax.AI 專為快圖美會員而設 (免費登記)，主打將日常相片轉化成具創意的個人化產品。用戶只需上載一張相片，便可透過平台內置 AI 功能，套用日系浮世繪、唯美插畫、幾何藝術等不同視覺風格，再印製成飄浮相片木相架、無框相架、六角形噴墨油畫、個人化咖啡杯或影像帆布手提袋等禮物，製作過程簡單直接。

相片變禮物更有心思

平台亦針對不同生活情境提供創作靈感，無論是寵物相、旅行照，還是情侶及家庭合照，都可轉化成具紀念價值的家居擺設或日常用品。例如寵物主人可將毛孩相片變成浮世繪、花藝或插畫風格，印製成帆布手提袋、木相架或 8R 組合相；旅行相片則可套用水彩、幾何或插畫效果，製成個人化咖啡杯，讓旅途回憶融入日常生活；至於情侶紀念日、家庭聚會或親友合照，也可透過 AI 風格處理，製作成無框相架、立體相框油畫，或以多張六角形噴墨油畫拼貼成相片牆，為家居增添溫暖氣氛。