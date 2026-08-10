快圖美推 AI 影像平台　相片變木相架、咖啡杯及手提袋

相片不再只是留在手機或相簿中的回憶，也可以成為具個人風格的生活禮物。快圖美全新推出會員平台 Fotomax.AI，以「超越影像，印出想像」為概念，結合 AI 影像生成與相片印製服務，讓用戶由上載相片、轉換風格，到製作實體禮物，均可一站式完成。
由「印相」到「玩相」
Fotomax.AI 專為快圖美會員而設 (免費登記)，主打將日常相片轉化成具創意的個人化產品。用戶只需上載一張相片，便可透過平台內置 AI 功能，套用日系浮世繪、唯美插畫、幾何藝術等不同視覺風格，再印製成飄浮相片木相架、無框相架、六角形噴墨油畫、個人化咖啡杯或影像帆布手提袋等禮物，製作過程簡單直接。
相片變禮物更有心思
平台亦針對不同生活情境提供創作靈感，無論是寵物相、旅行照，還是情侶及家庭合照，都可轉化成具紀念價值的家居擺設或日常用品。例如寵物主人可將毛孩相片變成浮世繪、花藝或插畫風格，印製成帆布手提袋、木相架或 8R 組合相；旅行相片則可套用水彩、幾何或插畫效果，製成個人化咖啡杯，讓旅途回憶融入日常生活；至於情侶紀念日、家庭聚會或親友合照，也可透過 AI 風格處理，製作成無框相架、立體相框油畫，或以多張六角形噴墨油畫拼貼成相片牆，為家居增添溫暖氣氛。
為鼓勵會員發揮創意，每位快圖美會員每月可獲贈 30 個免費 AI 額度，並會於每月 1 日自動重置。會員亦可使用日常消費累積所得積分兌換額外額度，每 100 積分可兌換 1 個 AI 額度，方便把相片創作成不同實體紀念品。
同場推出「一城一冊」旅遊主題易相簿
配合港人外遊熱潮，快圖美亦推出全新「一城一冊」（One City, One Book）旅遊主題易相簿，方便用戶把旅程相片整理成實體相冊。用戶毋須下載 App，只需透過手機或電腦上載相片，系統便會智能協助排版，亦可按喜好加入旅行主題貼圖及文字框，最快約 10 分鐘即可完成預覽並下單。相簿內頁採用富士高清絨面相紙印製，色彩鮮明並具防指紋效果；配合無縫跨頁釘裝技術，翻開後可完整呈現全景照片或壯麗風景，減少中縫對畫面的影響。每本相簿預設 16 版，可容納約 40 張相片，並可按需要加至最多 48 版，方便完整記錄旅程。
限時優惠至 8 月底
購買易相簿滿 $300 即享八折；「一城一冊」系列更可享一本免本地運費優惠。優惠期至 2026 年 8 月 31 日止。
製作「一城一冊」旅遊相簿可 >> 按此 <
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