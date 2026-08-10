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出版：2026-Aug-10 11:00
更新：2026-Aug-10 11:00

快圖美推 AI 影像平台　相片變木相架、咖啡杯及手提袋

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快圖美推 AI 影像平台　相片變木相架、咖啡杯及手提袋

快圖美推 AI 影像平台　相片變木相架、咖啡杯及手提袋

相片不再只是留在手機或相簿中的回憶，也可以成為具個人風格的生活禮物。快圖美全新推出會員平台 Fotomax.AI，以「超越影像，印出想像」為概念，結合 AI 影像生成與相片印製服務，讓用戶由上載相片、轉換風格，到製作實體禮物，均可一站式完成。

相片變禮物更有心思 相片變禮物更有心思 個人化影像帆布手提袋 個人化 13oz不鏽鋼咖啡杯 相片變禮物更有心思 相片變禮物更有心思 相片變禮物更有心思 luggage Tag 行李牌 六角形噴墨油畫 10 x15 立體相框油畫 18 x24 立體相框油畫 A4飄浮相片木相架 8 x 10 輕便無框相架 8R組合相(絨面)

由「印相」到「玩相」

Fotomax.AI 專為快圖美會員而設 (免費登記)，主打將日常相片轉化成具創意的個人化產品。用戶只需上載一張相片，便可透過平台內置 AI 功能，套用日系浮世繪、唯美插畫、幾何藝術等不同視覺風格，再印製成飄浮相片木相架、無框相架、六角形噴墨油畫、個人化咖啡杯或影像帆布手提袋等禮物，製作過程簡單直接。

相片變禮物更有心思

平台亦針對不同生活情境提供創作靈感，無論是寵物相、旅行照，還是情侶及家庭合照，都可轉化成具紀念價值的家居擺設或日常用品。例如寵物主人可將毛孩相片變成浮世繪、花藝或插畫風格，印製成帆布手提袋、木相架或 8R 組合相；旅行相片則可套用水彩、幾何或插畫效果，製成個人化咖啡杯，讓旅途回憶融入日常生活；至於情侶紀念日、家庭聚會或親友合照，也可透過 AI 風格處理，製作成無框相架、立體相框油畫，或以多張六角形噴墨油畫拼貼成相片牆，為家居增添溫暖氣氛。

為鼓勵會員發揮創意，每位快圖美會員每月可獲贈 30 個免費 AI 額度，並會於每月 1 日自動重置。會員亦可使用日常消費累積所得積分兌換額外額度，每 100 積分可兌換 1 AI 額度，方便把相片創作成不同實體紀念品。

Fotomax.AI >> 按此 <

同場推出「一城一冊」旅遊主題易相簿 同場推出「一城一冊」旅遊主題易相簿

同場推出「一城一冊」旅遊主題易相簿

配合港人外遊熱潮，快圖美亦推出全新「一城一冊」（One City, One Book）旅遊主題易相簿，方便用戶把旅程相片整理成實體相冊。用戶毋須下載 App，只需透過手機或電腦上載相片，系統便會智能協助排版，亦可按喜好加入旅行主題貼圖及文字框，最快約 10 分鐘即可完成預覽並下單。相簿內頁採用富士高清絨面相紙印製，色彩鮮明並具防指紋效果；配合無縫跨頁釘裝技術，翻開後可完整呈現全景照片或壯麗風景，減少中縫對畫面的影響。每本相簿預設 16 版，可容納約 40 張相片，並可按需要加至最多 48 版，方便完整記錄旅程。

限時優惠至 8 月底

購買易相簿滿 $300 即享八折；「一城一冊」系列更可享一本免本地運費優惠。優惠期至 2026 8 31 日止。

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