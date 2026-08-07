大澳一日遊水上棚屋導賞+積木工作坊 帶孩子用微縮視角探索東方威尼斯

炎炎夏日，想帶孩子遠離城市喧囂，體驗最道地香港水鄉情懷嗎？女青大澳文化生態綜合資源中心將於8月份推出全新《大澳棚屋導賞 X 積木工作坊》，將戶外歷史導賞與室內動手拼砌積木完美結合。參加者除可親身穿梭縱橫交錯的水上棚屋，感受百年漁村獨特鹹魚香與人情味，還能回到中心，化身小小建築師，用積木親手還原建造棚屋模型。 親歷百年建築智慧 用積木傳承歷史 大澳棚屋是香港最珍貴的水上建築群。本次活動將由資深導賞員帶隊，引領大小朋友深入棚屋區。參加者可以近距離觀察搭建在水面上，由木柱、木板和鋅鐵皮築起的居所，聆聽漁民如何利用潮汐知識，在水面上紮根生活的故事。

戶外探訪棚屋過後，活動將移師至永安街中心室內。工作坊特別準備專屬的初代棚屋積木包。在導師指導下，小朋友與家長將合力拼砌出微縮版棚屋，從中了解支撐整座房屋的「坤甸木」支柱原理，用互動的方式，將硬梆梆的歷史轉化為邊玩邊學的體驗。 活動現正接受報名，名額有限，先到先得。 《大澳棚屋導賞 X 積木工作坊》詳情： 日期：8月15日(六)或 8月29日(六) 時段：上午11:00-13:00 或 下午14:30-16:30 對象：3歲或以上(3-7歲兒童須家長全程陪同；8-17歲單獨參與須填監護人同意書)

名額：20人(先到先得) 費用：每位$180(大小同價，費用已包導賞、材料及保險) 報名：女青大澳文化生態綜合資源中心 查詢：9161 6157(WhatsApp) / 2985 6310。