熱門搜尋:
熊本地震 車Cam直擊 香港足球盛會 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
%E7%94%9F%E6%B4%BB
出版：2026-Aug-05 19:20
更新：2026-Aug-05 19:20

美食博覽2026優惠搶先睇 $1鮑魚/臘腸/燕窩/咖啡 $9花膠$99福袋(有片)

分享：
Joe4502145

美食博覽2026優惠搶先睇 $1鮑魚/臘腸/燕窩/咖啡 $9花膠$99福袋(有片)

一年一度美食博覽2026將於8月13至17日舉行，今年繼續有大批限量優惠搶攻平價市場，由$1鮑魚、長壽麵、雞翼、咖啡，到$9花膠，部分更每日限量發售。亦有買一送一、福袋及特價套裝，以下為大家整理了今年美食博覽2026優惠懶人包，大家入場前可以先記低攤位位置，然後再血拼一番。

美食博覽2026 ｜$1必搶優惠　

今年美食博覽有多款$1優惠，不少需要即場參加遊戲或限時搶購，部分每日只有數十份，想買平貨就要留意開售時間。

  • 壽桃牌：$1/盒鮑魚雞湯味淮山麵，每日限量40盒（1E-A02）

  • 安記海味：$1參加「飛天鮑魚鮑接福」遊戲，首日限9位參加，勝出隊伍可瓜分2,064粒零食鮑魚及60碗佛跳牆飛天麵（1D-C10）

  • 冠華食品：$1參加釣零食遊戲，限時30秒，首日限20人；最高分可獲67包韓式風味黑芝麻杏仁齋雞粒（1D-A33）

  • 廣昌隆臘味：$1玩「閃電臘腸手」遊戲贏臘腸，首日限量300份（1A-E28）

  • 清漉：$1換購清漉湯套裝，原價$495，內含8包湯包，每日首8名（3B-F06）

  • 繁星燒烤：$1蒜蓉BBQ雞翼急凍裝1磅，每日限量10份（1B-A32）

  • 魚陣營：$1咖喱粗醬，8月13日至15日14:30至16:30推出，每日20個名額（1A-B12）

  • 高格行有限公司：首30名可用$1購買船麵（1C-D28）

  • 迪斯高國際有限公司：$1換購LAFARED精品掛耳咖啡3包，原價$75，每日限10份；另有$1換購馬來西亞人氣果汁及有氣蜜糖水7罐，價值$98，每日限20份（1D-B27）

  • 業昌食品：$1順德鯪魚餅，每日限量60盒（1A-B27）

  • 佳富高：首日$1搶購農心韓國版辛辣麵禮盒，限首10名

  • 香記咖啡：$1咖啡掛耳包（1B-C14）

  • 合泰海產：每日10:00及18:00，首10名可用$1搶購罐頭鮑魚（1C-D02）

  • FIZ系列：$1換購產品，原價$12，每日限量360罐，分3個時段推出

  • 振興牛丸：$1肉丸杯

    • 尚品：指定日子推出$1燕窩糖水，每日上午10時開售，每款限10份（1A-C22）

    美食博覽2026 ｜尚品每日限量搶　$1燕窩、$9鮑魚花膠

    尚品今年推出「每日限量搶」，由8月13日至17日每日推出一款特價產品，全部於上午10時開售，每款限量10份。

    • 8月13日：$1尚品燕窩銀耳露一盒

    • 8月14日：$1尚品燕窩黑米露一盒

  • 8月15日：$9回味紅燒一口鮑魚（4隻裝）一罐

  • 8月16日：$9尚品花膠元貝海底椰養顏即飲湯一盒

    • 8月17日：$9野生深海花膠筒（自用級）25克一包
    另外，尚品每日亦有限量$399至尊花膠鮑魚車10部，以及$99零食福袋10套。

    美食博覽2026 ｜$1換購咖啡、果汁

    迪斯高國際有限公司今年有兩款$1換購優惠，其中馬來西亞人氣果汁及有氣蜜糖水一次可換7罐（原價$98）；另一款則是香港本地品牌LAFARED精品掛耳咖啡3包（原價$75）。兩款優惠均先到先得，每人每日只可換購一次。

    IMG 0449 (2) IMG 0569 1 IMG 0442 IMG 0472 IMG 0468 IMG 0514 IMG 0485 IMG 0453 IMG 0501 1 IMG 0500 IMG 0513 IMG 0570 1 IMG 0431 IMG 0542 IMG 0463 IMG 0461

    美食博覽2026 ｜$99起福袋/美心月餅抽獎

    除了$1搶購，美食博覽亦有多款套裝優惠。五豐行推出$99購物車套裝，內有20款日常食品，全場限量30架；另外憑指定身份證號碼7或5字，可免費領取禮物（1D-B02）。

    日清則推出販賣機發光痛袋，售價$150，內含9個杯麵及一盒可可脆派（1C-B02）。

    美心西餅亦有月餅優惠，包括麻辣月餅、杜拜朱古力月餅及月餅公仔盲盒；買滿$500可參加抽獎，有機會贏取999.9足金「美心流心月餅」（1C-C02）。

    IMG 0524

    五豐行$99購物車套裝

    美食博覽2026 ｜全港首個「煙韌市集」　香港手工糯米糍買一送一

    今年美食博覽Hall 3B亦有「煙韌市集」，由港集籌辦，集合十多個香港製造品牌，當中包括均香餅家、滑嘟嘟及甜入心等糯米糍及麻糬品牌，另有多個限量買一送一優惠。

    • 九記食品廠：$1買10粒芫荽燒賣，每日限量20份

    • Donut Demo：購買任何正價產品後，可加$1換購自選波堤冬甩，原價最高$30，每日限量30件

    • 滑嘟嘟：手工鮮奶麻糬系列買一送一，包括杜拜開心果朱古力、芋泥肉鬆等口味，每日限20份

  • 均香餅家：極品貓山王糯米糍買一送一，每日限50份

  • 麻糬鳥：指定口味片片麻糬買一送一，每日首20位

  • 理想餅店及華爾登餅店：酸種千層撻限量50份，大雜錦曲奇餅限量30份，均有買一送一優惠

    *「煙韌市集」攤位A11-A20、B17及B19

    • IMG 0414 IMG 0425 IMG 0416 IMG 0417 IMG 0427

    門票種類

    票價 (HKD)

    可參觀展區

    適用時間 / 條件

    購票 / 付款方式

    標準門票

    $30

    美食博覽公眾館


    美與健生活博覽


    家電．家居．博覽


    香港國際茶展

    展期通用

    01空間、AlipayHK、支付寶、7-Eleven、Circle K、八達通App、The Club

    預售套票

    $36

    上述展區 + 尊貴美食區

    7月30日至8月12日預售優惠

    01空間、AlipayHK、支付寶、全線 7-Eleven、Circle K、八達通App、The Club

    標準套票

    $40

    上述展區 + 尊貴美食區

    展期間即場/即日購買

    01空間、AlipayHK、支付寶、八達通App、The Club 等

    尊貴美食區追加票

    +$10

    尊貴美食區

    持有一般門票（$30）者追加參觀

    展覽現場

    「上午進場票」優惠

    $10

    美食博覽公眾館


    美與健生活博覽


    家電．家居．博覽


    香港國際茶展

    8月13、14及17日


    中午 12:00 前入場

    只限會場入口收費站即時付費


    （AlipayHK、支付寶、八達通、微信支付）

    「晚間進場票」優惠

    $10

    美食博覽公眾館


    美與健生活博覽


    家電．家居．博覽


    (不含茶展)

    8月13至16日


    下午 6:00 後入場

    只限會場入口收費站即時付費


    （AlipayHK、支付寶、八達通、微信支付）

    傷健人士優惠票

    $10


    (追加尊貴美食區 +$10)

    美食博覽公眾館


    美與健生活博覽


    家電．家居．博覽


    香港國際茶展

    需出示勞工及褔利局發出之「殘疾人士登記證」

    只限會場入口收費站即時付費


    （AlipayHK、支付寶、八達通、微信支付）

    訪港人士優惠票

    $20


    (包尊貴美食區套票 $30)

    美食博覽公眾館


    美與健生活博覽


    家電．家居．博覽


    香港國際茶展

    需出示有效旅遊證件

    需前往展覽會場現場購票

    特惠免費入場

    免費

    美食博覽公眾館


    美與健生活博覽


    家電．家居．博覽


    香港國際茶展

    • 3歲或以下小童


    • 65歲或以上長者（需出示長者咭或有效年齡證明）

    直接入場

    電子購票平台： 01 空間電子門票銷售平台、AlipayHK、支付寶、八達通 App 及 The Club App

    實體門票銷售： 全線 7-Eleven 及 Circle K 便利店

    美食博覽2026

    日期：8月13日（四）至8月17日（一）
    開放時間：上午10時至晚上10時；（尾場8月17日）上午10時至下午6時
    地點：灣仔香港會議展覽中心

    ADVERTISEMENT

    【👇送家電．家居．博覽入場券👇】

    ad

    恭喜你！獲取1分 !

    更多積分任務