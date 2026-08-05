美食博覽2026優惠搶先睇 $1鮑魚/臘腸/燕窩/咖啡 $9花膠$99福袋(有片)

一年一度美食博覽2026將於8月13至17日舉行，今年繼續有大批限量優惠搶攻平價市場，由$1鮑魚、長壽麵、雞翼、咖啡，到$9花膠，部分更每日限量發售。亦有買一送一、福袋及特價套裝，以下為大家整理了今年美食博覽2026優惠懶人包，大家入場前可以先記低攤位位置，然後再血拼一番。
美食博覽2026 ｜$1必搶優惠
今年美食博覽有多款$1優惠，不少需要即場參加遊戲或限時搶購，部分每日只有數十份，想買平貨就要留意開售時間。
壽桃牌：$1/盒鮑魚雞湯味淮山麵，每日限量40盒（1E-A02）
安記海味：$1參加「飛天鮑魚鮑接福」遊戲，首日限9位參加，勝出隊伍可瓜分2,064粒零食鮑魚及60碗佛跳牆飛天麵（1D-C10）
冠華食品：$1參加釣零食遊戲，限時30秒，首日限20人；最高分可獲67包韓式風味黑芝麻杏仁齋雞粒（1D-A33）
廣昌隆臘味：$1玩「閃電臘腸手」遊戲贏臘腸，首日限量300份（1A-E28）
清漉：$1換購清漉湯套裝，原價$495，內含8包湯包，每日首8名（3B-F06）
繁星燒烤：$1蒜蓉BBQ雞翼急凍裝1磅，每日限量10份（1B-A32）
魚陣營：$1咖喱粗醬，8月13日至15日14:30至16:30推出，每日20個名額（1A-B12）
高格行有限公司：首30名可用$1購買船麵（1C-D28）
迪斯高國際有限公司：$1換購LAFARED精品掛耳咖啡3包，原價$75，每日限10份；另有$1換購馬來西亞人氣果汁及有氣蜜糖水7罐，價值$98，每日限20份（1D-B27）
業昌食品：$1順德鯪魚餅，每日限量60盒（1A-B27）
佳富高：首日$1搶購農心韓國版辛辣麵禮盒，限首10名
香記咖啡：$1咖啡掛耳包（1B-C14）
合泰海產：每日10:00及18:00，首10名可用$1搶購罐頭鮑魚（1C-D02）
FIZ系列：$1換購產品，原價$12，每日限量360罐，分3個時段推出
振興牛丸：$1肉丸杯
尚品：指定日子推出$1燕窩糖水，每日上午10時開售，每款限10份（1A-C22）
美食博覽2026 ｜尚品每日限量搶 $1燕窩、$9鮑魚花膠
尚品今年推出「每日限量搶」，由8月13日至17日每日推出一款特價產品，全部於上午10時開售，每款限量10份。
8月13日：$1尚品燕窩銀耳露一盒
8月14日：$1尚品燕窩黑米露一盒
8月15日：$9回味紅燒一口鮑魚（4隻裝）一罐
8月16日：$9尚品花膠元貝海底椰養顏即飲湯一盒
8月17日：$9野生深海花膠筒（自用級）25克一包
另外，尚品每日亦有限量$399至尊花膠鮑魚車10部，以及$99零食福袋10套。
美食博覽2026 ｜$1換購咖啡、果汁
迪斯高國際有限公司今年有兩款$1換購優惠，其中馬來西亞人氣果汁及有氣蜜糖水一次可換7罐（原價$98）；另一款則是香港本地品牌LAFARED精品掛耳咖啡3包（原價$75）。兩款優惠均先到先得，每人每日只可換購一次。
美食博覽2026 ｜$99起福袋/美心月餅抽獎
除了$1搶購，美食博覽亦有多款套裝優惠。五豐行推出$99購物車套裝，內有20款日常食品，全場限量30架；另外憑指定身份證號碼7或5字，可免費領取禮物（1D-B02）。
日清則推出販賣機發光痛袋，售價$150，內含9個杯麵及一盒可可脆派（1C-B02）。
美心西餅亦有月餅優惠，包括麻辣月餅、杜拜朱古力月餅及月餅公仔盲盒；買滿$500可參加抽獎，有機會贏取999.9足金「美心流心月餅」（1C-C02）。
美食博覽2026 ｜全港首個「煙韌市集」 香港手工糯米糍買一送一
今年美食博覽Hall 3B亦有「煙韌市集」，由港集籌辦，集合十多個香港製造品牌，當中包括均香餅家、滑嘟嘟及甜入心等糯米糍及麻糬品牌，另有多個限量買一送一優惠。
九記食品廠：$1買10粒芫荽燒賣，每日限量20份
Donut Demo：購買任何正價產品後，可加$1換購自選波堤冬甩，原價最高$30，每日限量30件
滑嘟嘟：手工鮮奶麻糬系列買一送一，包括杜拜開心果朱古力、芋泥肉鬆等口味，每日限20份
均香餅家：極品貓山王糯米糍買一送一，每日限50份
麻糬鳥：指定口味片片麻糬買一送一，每日首20位
理想餅店及華爾登餅店：酸種千層撻限量50份，大雜錦曲奇餅限量30份，均有買一送一優惠
*「煙韌市集」攤位A11-A20、B17及B19
門票種類
票價 (HKD)
可參觀展區
適用時間 / 條件
購票 / 付款方式
標準門票
$30
美食博覽公眾館
美與健生活博覽
家電．家居．博覽
香港國際茶展
展期通用
01空間、AlipayHK、支付寶、7-Eleven、Circle K、八達通App、The Club
預售套票
$36
上述展區 + 尊貴美食區
7月30日至8月12日預售優惠
01空間、AlipayHK、支付寶、全線 7-Eleven、Circle K、八達通App、The Club
標準套票
$40
上述展區 + 尊貴美食區
展期間即場/即日購買
01空間、AlipayHK、支付寶、八達通App、The Club 等
尊貴美食區追加票
+$10
尊貴美食區
持有一般門票（$30）者追加參觀
展覽現場
「上午進場票」優惠
$10
美食博覽公眾館
美與健生活博覽
家電．家居．博覽
香港國際茶展
8月13、14及17日
中午 12:00 前入場
只限會場入口收費站即時付費
（AlipayHK、支付寶、八達通、微信支付）
「晚間進場票」優惠
$10
美食博覽公眾館
美與健生活博覽
家電．家居．博覽
(不含茶展)
8月13至16日
下午 6:00 後入場
只限會場入口收費站即時付費
（AlipayHK、支付寶、八達通、微信支付）
傷健人士優惠票
$10
(追加尊貴美食區 +$10)
美食博覽公眾館
美與健生活博覽
家電．家居．博覽
香港國際茶展
需出示勞工及褔利局發出之「殘疾人士登記證」
只限會場入口收費站即時付費
（AlipayHK、支付寶、八達通、微信支付）
訪港人士優惠票
$20
(包尊貴美食區套票 $30)
美食博覽公眾館
美與健生活博覽
家電．家居．博覽
香港國際茶展
需出示有效旅遊證件
需前往展覽會場現場購票
特惠免費入場
免費
美食博覽公眾館
美與健生活博覽
家電．家居．博覽
香港國際茶展
• 3歲或以下小童
• 65歲或以上長者（需出示長者咭或有效年齡證明）
直接入場
電子購票平台： 01 空間電子門票銷售平台、AlipayHK、支付寶、八達通 App 及 The Club App
實體門票銷售： 全線 7-Eleven 及 Circle K 便利店
美食博覽2026
日期：8月13日（四）至8月17日（一）
開放時間：上午10時至晚上10時；（尾場8月17日）上午10時至下午6時
地點：灣仔香港會議展覽中心