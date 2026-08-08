香港公共圖書館免費太空講座 星匯點講者揭秘航天員宇宙日常

每個人心中或許都曾有過一個翺翔星際的太空夢。為了滿足市民對未知宇宙的好奇心，香港公共圖書館本月特別策劃夢想童行系列，推出多場「太空探索」主題免費講座，帶領市民以太空人的第一視角，展開一場驚險刺激的銀河冒險。

「太空探索」主題講座特別邀請到本地天文組織「星匯點」的專家講者，親臨現場分享。講座內容將由淺入深，首度公開航天員在無重力狀態下的生活點滴。除了台前的英雄，講者也將揭秘地面幕後團隊，如何透過高科技通訊，跨越數萬公里支援太空任務。活動現場更設有互動問答環節，讓大小天文迷都有機會與專家直接交流。