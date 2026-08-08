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出版：2026-Aug-08 12:00
更新：2026-Aug-08 12:00

香港公共圖書館免費太空講座 星匯點講者揭秘航天員宇宙日常

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Joe41

香港公共圖書館免費太空講座 星匯點講者揭秘航天員宇宙日常

每個人心中或許都曾有過一個翺翔星際的太空夢。為了滿足市民對未知宇宙的好奇心，香港公共圖書館本月特別策劃夢想童行系列，推出多場「太空探索」主題免費講座，帶領市民以太空人的第一視角，展開一場驚險刺激的銀河冒險。

「太空探索」主題講座特別邀請到本地天文組織「星匯點」的專家講者，親臨現場分享。講座內容將由淺入深，首度公開航天員在無重力狀態下的生活點滴。除了台前的英雄，講者也將揭秘地面幕後團隊，如何透過高科技通訊，跨越數萬公里支援太空任務。活動現場更設有互動問答環節，讓大小天文迷都有機會與專家直接交流。

太空人 星匯點 1 星匯點 2 星匯點 3 星匯點 4

葵青區圖書館航天科技書籍展覽

除了靜態講座，葵青區內多間公共圖書館亦同步舉辦豐富的體驗活動。南葵涌、北葵涌及青衣公共圖書館正舉辦「築夢太空航天科技書籍展覽」及「中國航天科技展覽」，展出珍貴的航天模型與科普書籍。所有講座與工作坊均免費入場。由於名額有限，採取先到先得制。有興趣的市民即日起可致電或親臨指定圖書館報名，與孩子一同探索星辰。

《太空探索() ——「逃離地球：踏進太空的第一步」》

日期：815(星期六)，下午230分至下午4

地點：土瓜灣公共圖書館

備註：粵語主講，免費入場。

對象：公眾人士

有興趣人士可致電2926 4155或親臨土瓜灣公共圖書館登記留座。

查詢：2926 4155

《太空探索() ——「當不成太空人又怎樣？你也能征服宇宙！」》

日期：816(星期日)，下午230分至下午4

地點：九龍公共圖書館

備註：粵語主講，免費入場。

對象：公眾人士

有興趣人士可致電2926 4055或親臨九龍公共圖書館登記留座。

查詢：2926 4055

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