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出版：2026-Aug-10 11:00
更新：2026-Aug-10 11:00

Le Labo City Exclusive 限定系列登場 北京專屬 SHIU 25 帶來沉穩木香

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Le Labo City Exclusive 限定系列登場 北京專屬 SHIU 25 帶來沉穩木香

Le Labo City Exclusive 限定系列登場 北京專屬 SHIU 25 帶來沉穩木香

Le Labo City Exclusive 城市限定系列一向以城市為靈感，每款香氣只屬於一座城市，亦只在當地發售。今年品牌迎來北京專屬香氛 SHIU 25，以沉穩木香與清透花香描繪傳統空間中的安定感。City Exclusive 系列是 Le Labo 向世界各地城市致敬的香氛企劃，每款作品都連繫一座城市的氣質與記憶。系列香水平日只可在所屬城市購買，不設網上訂購或郵寄安排，因此更添收藏意味。每年九月，品牌會讓這些城市限定香氣短暫「出走」，於指定渠道發售，讓不同地方的香氛愛好者也有機會入手。

Le Labo City Exclusive --- SHIU 25 Le Labo City Exclusive --- SHIU 25 Le Labo City Exclusive --- SHIU 25 Le Labo City Exclusive --- SHIU 25 北京· 合院香氛實驗室 北京· 合院香氛實驗室 北京· 合院香氛實驗室 北京· 合院香氛實驗室 北京· 合院香氛實驗室 北京· 合院香氛實驗室 北京· 合院香氛實驗室

北京限定 SHIU 25：在靜謐中尋回平衡

今次登場的 SHIU 25 屬於北京限定作品，靈感來自北京傳統空間中那份沉着而內斂的氣氛。SHIU 25 以芳樟為核心。芳樟可被視為樟木較柔和、安靜的一面，帶來平衡而沉穩的氣息。香氣結構簡潔而精準，輕柔的鳶尾花香與乳香交織，落在溫暖踏實的木質基調之上，整體感覺清雅、不張揚，卻有足夠層次讓人細味。對喜歡木質香、低調氣質及帶有冥想感香氛的讀者來說，SHIU 25 是今季值得留意的新作。

Le Labo City Exclusive --- SHIU 25 City Exclusive 探索套裝(10 x 7ml) 標誌性的香水瓶身，化身精緻小巧尺寸。我們 從城市限定系列中精心挑選了十款最受喜愛的香 調，邀請你展開一場香氣的探索與享受之旅。 此探索套裝包含以下十款 7ml (0.24 FL.OZ) 瓶 裝香氛：CEDRAT 37, CITRON 28, GAIAC 10, MOUSSE DE CHENE 30, MUSC 25, MYRRHE 55, OSMANTHUS 19, SHIU 25, TABAC 28, 以及 VANILLE 44 City Exclusive 探索套裝 (5 x 1.5ml) 將 City Exclusives系列的其中5種香味帶 回家，探索及享受。 Le Labo City Exclusive --- SHIU 25

發售安排一覽

今年的 City Exclusive 系列將包括北京限定 SHIU 25，並分階段推出不同容量及套裝選擇，方便大家按需要入手。

8 1 日至 9 30 日：City Exclusive 試用裝及 Discovery 套裝將於網上商店及香氛實驗室發售。

9 1 日至 9 30 日：City Exclusive 標準裝香氛將於網上商店、香氛實驗室及指定專櫃發售。

15 毫升、 50 毫升、 100 毫升及 500 毫升以供選擇。

全年City Exclusive 50 毫升、100 毫升及 500 毫升香氛瓶可於全球指定香氛實驗室享有同款香氛補充服務，補充價為零售價八折。大家可到 >>此<< 查閱提供補充服務的店舖詳情。

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