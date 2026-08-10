Le Labo City Exclusive 限定系列登場 北京專屬 SHIU 25 帶來沉穩木香

Le Labo 的 City Exclusive 城市限定系列一向以城市為靈感，每款香氣只屬於一座城市，亦只在當地發售。今年品牌迎來北京專屬香氛 SHIU 25，以沉穩木香與清透花香描繪傳統空間中的安定感。City Exclusive 系列是 Le Labo 向世界各地城市致敬的香氛企劃，每款作品都連繫一座城市的氣質與記憶。系列香水平日只可在所屬城市購買，不設網上訂購或郵寄安排，因此更添收藏意味。每年九月，品牌會讓這些城市限定香氣短暫「出走」，於指定渠道發售，讓不同地方的香氛愛好者也有機會入手。

北京限定 SHIU 25 ：在靜謐中尋回平衡 今次登場的 SHIU 25 屬於北京限定作品，靈感來自北京傳統空間中那份沉着而內斂的氣氛。SHIU 25 以芳樟為核心。芳樟可被視為樟木較柔和、安靜的一面，帶來平衡而沉穩的氣息。香氣結構簡潔而精準，輕柔的鳶尾花香與乳香交織，落在溫暖踏實的木質基調之上，整體感覺清雅、不張揚，卻有足夠層次讓人細味。對喜歡木質香、低調氣質及帶有冥想感香氛的讀者來說，SHIU 25 是今季值得留意的新作。