agnès b. 中秋限定禮盒登場　花藝月餅早鳥優惠低至75折

中秋節就到啦，送禮除了講求體面，也愈來愈重視設計感與生活品味。而agnès b. 今年就以「Under the moonlight」為主題，將月色、星光與法式美學融入節日系列，推出結合 agnès b. FLEURISTE 花藝與 agnès b. CAFÉ 月餅的中秋限定禮盒，以花香、甜點與暖光營造溫柔雅緻的團圓氛圍。

花籃禮盒添上秋日亮色

全新中秋花籃禮盒以優雅玫瑰配搭時令鮮花，花材層次柔和而不失節日氣息。當中的鮮橙色調成為設計焦點，既呼應 agnès b. 的品牌經典色彩，也與「月下星願禮盒」內層色系營造呼應。無論放在家中客廳、餐桌或辦公室，都能為空間增添一抹明亮溫暖的秋日感。

「月下星願禮盒」結合月餅與家居美學

agnès b. CAFÉ 同步帶來「月下星願禮盒」，把傳統中秋送禮重新演繹成兼具味覺與視覺享受的節日禮物。禮盒以木質表面配上星芒圖案，抽屜內藏鮮橙色設計；開啟內置 LED 燈後，柔和光線透出木紋細節，配合三款經典口味月餅，令團圓時刻更添儀式感。