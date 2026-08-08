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出版：2026-Aug-08 10:00
更新：2026-Aug-08 10:00

agnès b. 中秋限定禮盒登場　花藝月餅早鳥優惠低至75折

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agnès b. 中秋限定禮盒登場　花藝月餅早鳥優惠低至75折

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中秋節就到啦，送禮除了講求體面，也愈來愈重視設計感與生活品味。而agnès b. 今年就以「Under the moonlight」為主題，將月色、星光與法式美學融入節日系列，推出結合 agnès b. FLEURISTE 花藝與 agnès b. CAFÉ 月餅的中秋限定禮盒，以花香、甜點與暖光營造溫柔雅緻的團圓氛圍。

agnès b. FLEURISTE 中秋月餅花藝禮籃 agnès b. FLEURISTE 中秋月餅花藝禮籃 agnès b. FLEURISTE 中秋月餅花藝禮籃 agnès b. CAFÉ 「月下星願禮盒」 agnès b. CAFÉ 「月下星願禮盒」 agnès b. CAFÉ 「月下星願禮盒」 agnès b. CAFÉ 「月下星願禮盒」

花籃禮盒添上秋日亮色

全新中秋花籃禮盒以優雅玫瑰配搭時令鮮花，花材層次柔和而不失節日氣息。當中的鮮橙色調成為設計焦點，既呼應 agnès b. 的品牌經典色彩，也與「月下星願禮盒」內層色系營造呼應。無論放在家中客廳、餐桌或辦公室，都能為空間增添一抹明亮溫暖的秋日感。

「月下星願禮盒」結合月餅與家居美學

agnès b. CAFÉ 同步帶來「月下星願禮盒」，把傳統中秋送禮重新演繹成兼具味覺與視覺享受的節日禮物。禮盒以木質表面配上星芒圖案，抽屜內藏鮮橙色設計；開啟內置 LED 燈後，柔和光線透出木紋細節，配合三款經典口味月餅，令團圓時刻更添儀式感。

agnès b. 中秋限定禮盒 agnès b. 中秋限定禮盒 agnès b. 中秋限定禮盒

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