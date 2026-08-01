開學｜如何助孩子適應升小學？ 職業治療師分享3大貼士 善用視覺提示助自理

開學季臨近，各位家長不妨開始為小朋友預備開學。除了買新校服和皮鞋運動鞋，小朋友心理上的準備同樣重要。協康會職業治療師督導主任楊志凱(Eddie)分享3大貼士，讓家長輕鬆舒緩孩子升小的緊張情緒。

逐步調整日常作息 放暑假，當然要盡情去玩，小朋友的日常作息難免混亂。Eddie認為，家長可於開學前數星期，逐步調整孩子的睡眠、起床及用餐時間，幫助他們重新建立生活節奏。此外，父母亦可安排「動靜交替」的活動流程，例如先到公園跑跳、騎單車或進行球類活動，再進行做功課及閱讀等活動。日常適當的感覺肌能活動能滿足孩子在成長中的感覺需要，亦有助調節覺醒狀態，讓孩子在參與靜態活動時更能保持專注和投入。

放手鼓勵孩子自行處理事情 培養孩子的自律和自理能力同樣重要。Eddie表示，除了穿衣、進食及刷牙洗臉等基本事情，家長亦可鼓勵孩子練習整理玩具及文具、收拾書包、準備翌日上學用品，出門前檢查所需物品，甚至在外遊前讓他們幫忙執拾要帶的物品。過程中，可運用「做事四部曲」培養孩子有系統處理事情的能力： 目標（Goal）：我要做甚麼？ 計劃（Plan）：我要怎樣做？ 執行（Do）：按步驟完成任務 檢查（Check）：目標已達成？

善用視覺提示 例如準備翌日上學用品時，可先引導孩子說出需要攜帶的物品，例如功課袋、課本及水壺，再逐項放入書包並完成檢查。家長不妨善用視覺提示，例如出門檢查清單、圖像時間表、以顏色區分不同科目課本，以及為水壺、外套、功課袋和書包安排固定位置，幫助孩子建立良好習慣。

給予具體讚賞 當孩子成功完成任務時，記得給予具體讚賞，例如「你今日自己檢查出門要帶嘅嘢，自己的事自己做，叻仔！」具體回饋能提升孩子的自信心和持續嘗試的動力。