Ask for Alonzo推西西里限定菜單 $358歎意式油甘魚刺身/粗管意粉/香橙蛋糕

盛夏想食得清爽一點，可以試試地中海風味。意大利餐廳 Ask for Alonzo 由8月15日起推出《西西里之味》限定菜單，以西西里沿岸常見的海鮮、蔬菜、香草、橄欖油及柑橘入饌，帶來一系列清新又有層次的意式菜式。限定菜單供應至11月15日，三道菜套餐每位$358，另加$88即可將西西里香烤八爪魚加入主菜選擇。



$358歎3道菜 加$88食香烤八爪魚 《西西里之味》於8月15日至11月15日在 Ask for Alonzo 全港6間分店供應，三道菜套餐包括前菜、意粉及甜品，每位$358。當中主菜可追加$88選擇西西里香烤八爪魚，而所有限定菜式亦可以單點，可按個人喜好配搭。 前菜可選意式油甘魚刺身（$138），以日本油甘魚配鮮榨檸檬及香橙汁、西西里初榨橄欖油、薄荷及開心果，並加入意大利長辣椒增添輕微辛香。柑橘與香草味道較突出，清新爽口。 「諾瑪」茄子意粉 同時有軟嫩及酥脆口感

意粉則推薦西西里諾瑪粗管意粉（$168），菜式源自西西里東岸城市卡塔尼亞，以1831年歌劇《諾瑪》命名。番茄醬汁配烤茄子拌入粗管意粉，再放上炸至金黃的茄子，最後加入鹽漬乳清芝士及羅勒，入口同時有茄子的軟嫩及酥脆口感。 主菜西西里香烤八爪魚（$238）則先以低溫慢煮，再大火炙烤，令八爪魚保持嫩滑之餘，表面帶有焦香。配料包括手指馬鈴薯、意式青醬、車厘茄、檸檬及切里尼奧拉大綠橄欖，再以輕盈的乳清芝士及西西里橄欖油收尾。 橄欖油香橙蛋糕 清新柑橘味收尾

甜品西西里橄欖油香橙蛋糕（$78）以西西里初榨橄欖油取代牛油製作，加入鮮橙及香橙糖漿，配馬斯卡彭軟芝士。蛋糕質感濕潤，橙香較突出，橄欖油帶來淡淡草本氣息，甜度相對輕盈。



3款西西里風味飲品$48起 餐廳亦同步推出3款西西里限定飲品。無酒精的 Sicilian Lemonade（$48）以鮮榨檸檬汁、苦甜橙精華、橙味糖漿及梳打水調製，酸甜清爽；低酒精汽酒 Gazossa Rossa（$68）則以紅酒、蔓越莓汁及梳打水調製，帶有果香及氣泡感。 喜歡雞尾酒可選 Averna Sour（$88），以西西里草本利口酒 Averna 配鮮榨檸檬汁調製，帶有草本及柑橘香氣，亦可配搭橄欖油香橙蛋糕作餐後酒。 6間分店每日3pm起有Happy Hour 除了限定菜單，Ask for Alonzo 6間分店每日包括週末下午3時至8時亦有歡樂時光，精選啤酒、紅白酒及氣泡酒每杯$48，精選雞尾酒每杯$68，另有 Cicchetti 小食，每款$48、兩款$88、四款$168、六款$268。





《西西里之味》限定菜單內容 2026年8月15日至11月15日期間，於 Ask for Alonzo 全港六間分店供應

所有西西里菜式均可單點，或選擇三道菜套餐，每位HK$358（前菜、意粉及甜品）；可追加HK$88，加選西西里香烤八爪魚作主菜 每日歡樂時光配 Cicchetti 小食菜單（長期供應，全線六間分店） 每日（包括週末）下午3時至8時供應

精選啤酒、紅白酒及氣泡酒每杯HK$48；精選雞尾酒每杯HK$68

Cicchetti 小食：單點每款HK$48 / 兩款HK$88 / 四款HK$168 / 六款HK$268 Ask for Alonzo分店地址 灣仔：星街8號地下B號舖 （電話：+852 6500 8405）

蘇豪：必列者士街18號地下A, B及C號舖 （電話：+852 8489 7847） 跑馬地：黃泥涌道17-19號 （電話：+852 2891 2236） 鰂魚涌：英皇道979號太古坊電訊盈科中心地下6號舖 （電話：+852 2856 2911） 大坑：蓮花宮西街11號地舖 （電話：+852 3101 8045） 沙田：沙田正街18號新城市廣場一期1樓165號舖 （電話：+852 9429 1548）