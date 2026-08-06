味美道來｜混血名廚祈積奇任CulinArt 1862廚藝總監 父母患癌病逝改變人生 重視家庭看淡名利(有片)

瑞士混血名廚祈積奇(Jacques Kagi)，最深入民心莫過於曾替TVB人氣節目《美女廚房》擔任星級評判，不時上各大電視飲食節目做嘉賓。最近他多了一個身份，就是擔任銅鑼灣 Towngas旗艦店高級西餐廳 CulinArt 1862的廚藝總監，兼任明火煮食代言人，新搞作有「中西匯聚」概念嘗味餐單，帶給客人新意。 文:Vera Gee 攝:吳康琦

出身星級酒店 過著精彩人生 Jacques爸爸是瑞士人，媽媽是香港人，他的外型和身高似老外，但骨子裡卻是非常香港人，熱愛香港文化，每日喝港式奶茶、下班後會去揼骨。 說起他的廚藝之路，早年在瑞士及英國接受正統廚師訓練，曾於半島酒店 Gaddi’s、香港港麗酒店 Nicolini’s以及香港賽馬會 Derby Room精進廚藝；又去過土耳其及內地工作，擴闊眼界；又創立自家食材品牌，經營過私房菜，過著別人眼中精彩的人生。

為了親子 放棄困身私房菜 可是，父母摯親相繼患癌病逝，身為獨子的他內心難過，帶給他極大的人生轉變。看淡名利，原本驕傲的性格和藝術家脾氣都因而收歛了，更加重視珍惜家庭。為了追求更多親子時光，不惜放棄經營困身的私房菜餐廳。 如今兒子已14歲，有自己的圈子，Jacques才放心下來。機緣下出任 CulinArt 1862的廚藝總監，找來昔日任教大專時跟隨他的學生Ray擔任餐廳主廚。Ray曾赴英國發展廚藝，Jacques欣賞對方才能，二人合作更有默契。

搜羅內地特色食材 結合西式烹調 Jacques特別為嘗味餐單設計龍蝦濃湯配伊麵，靈感來自中式宴席必備的長壽伊麵。他解構：「我們挑選佛山具柔韌性的伊麵，煮出來有意粉的彈牙口感，配龍蝦湯一樣掛汁。另外又專誠從四川一家小廠訂臘肉，拿來切薄片包捲爽口的蒜苗，配搭北海道帶子；醬汁混合紅椒及發酵一兩晚的辣椒，令菜式增添味道的深度。」經過乾成熟成的馬友，外脆肉嫩魚味濃重，配魚子醬香檳汁帶出豐厚滑溜感。

自創西式叉燒 他又以蛇羹附上的薄脆作啟發，用薄脆餅佐以甜菜根鹽漬的柔滑甘甜三文魚和清新刁草，展現豐富層次。還有取材自港式叉燒蛋飯，採用蘋果木煙熏伊比利亞秘製叉燒，選用西班牙頂級黑毛豬後頸肉，取清香的加拿大楓糖替代本地叉燒專用的麥芽糖，配上慢煮蛋黃醬汁。 一邊細嘗餐單，一邊聽他風趣幽默娓娓道來菜式背後的故事，別有一番獨特體驗。

CulinArt 1862 地址：銅鑼灣禮頓道 29號華懋禮頓廣場地下及1樓 電話：2884 2603 營業時間 : 12pm-4pm，6pm-11pm 「中西匯聚」嘗味餐單

每位$788(另設加一)，晚市時段供應。