蒲窩創藝身心靈周末藝術工作坊 免費參加 透過手作宣揚禁毒訊息

青年面對學業與生活壓力，如何尋找心靈避風港？由蒲窩青少年中心主辦的《創藝．身心靈——8月周末療癒藝術工作坊》，將於8月15、16日在香港仔蒲窩青少年中心舉辦。活動專為12至29歲青年打造，以「心靈療癒與靜觀藝術」為主題，透過四個達藝術活動，帶領年輕人暫別手機與雜念，專注在創作中探索內心力量，以健康的方式向青少年宣揚禁毒訊息。

四大工作坊 沉浸式療癒體驗

《創藝．身心靈》活動設有四場精心設計的藝術體驗工作坊。首日8月15日(星期六)由「香薰沙畫蠟燭工作坊」拉開序幕，結合視覺與嗅覺的活動，導師將帶領參加者透過聽覺、觸覺等多重感官互動，製作出專屬的香薰蠟燭。接著登場的「和諧粉彩工作坊」，課程內容源自日本細谷典克的自我療愈藝術，主打畫功零基礎亦可以參加，上堂時學生可用手指直接揉抹粉彩在畫紙上，享受純粹、無壓力的創作過程。