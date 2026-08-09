蒲窩創藝身心靈周末藝術工作坊 免費參加 透過手作宣揚禁毒訊息

青年面對學業與生活壓力，如何尋找心靈避風港？由蒲窩青少年中心主辦的《創藝．身心靈——8月周末療癒藝術工作坊》，將於8月15、16日在香港仔蒲窩青少年中心舉辦。活動專為12至29歲青年打造，以「心靈療癒與靜觀藝術」為主題，透過四個達藝術活動，帶領年輕人暫別手機與雜念，專注在創作中探索內心力量，以健康的方式向青少年宣揚禁毒訊息。
四大工作坊 沉浸式療癒體驗
《創藝．身心靈》活動設有四場精心設計的藝術體驗工作坊。首日8月15日(星期六)由「香薰沙畫蠟燭工作坊」拉開序幕，結合視覺與嗅覺的活動，導師將帶領參加者透過聽覺、觸覺等多重感官互動，製作出專屬的香薰蠟燭。接著登場的「和諧粉彩工作坊」，課程內容源自日本細谷典克的自我療愈藝術，主打畫功零基礎亦可以參加，上堂時學生可用手指直接揉抹粉彩在畫紙上，享受純粹、無壓力的創作過程。
8月16日(星期日)則有「微縮影掌上小寶盒工作坊」，參加者在導師指導下，將零散的大自然材料，組裝成精緻的掌上「小天地」，透過創作時的精細手工，釋放生活壓力。最後壓軸的「療癒流沙畫工作坊」將靜觀融入藝術，青少年能在沙粒流動的緩慢節奏中沉澱思緒，藉此與自我心靈連結，親手製作出獨一無二的動態流沙藝術擺設。
每人限報一個課程
為確保每位參加者，都能獲得高質量的體驗，每人限報名參加《創藝．身心靈》活動其中一個工作坊，重複報名者將被取消資格。工作坊名額有限，歡迎年輕人體驗感受，與專業藝術導師一起啟動內在療愈力。
《香薰沙畫蠟燭工作坊》
日期：8月15日(星期六)
時間：14:00-15:30
地點：香港仔 蒲窩青少年中心
《和諧粉彩工作坊》
日期：8月15日(星期六)
時間：16:00-17:30
地點：香港仔 蒲窩青少年中心
《微縮影掌上小寶盒工作坊》
日期：2026年8月16日(星期日)
時間：14:00-15:30
地點：香港仔 蒲窩青少年中心
《療癒流沙畫工作坊》
日期：8月16日(星期日)
時間：16:00-17:30
地點：香港仔 蒲窩青少年中心
費用：全免，按金$100，活動結束後3星期內退還。
報名連結：蒲窩青少年中心