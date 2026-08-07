意大利餐廳Angelini全新午市套餐 $298起歎8款前菜拼盤+無限追加Tiramisu

九龍香格里拉Angelini意大利餐廳推出全新意式午市套餐，主廚冼志雄主理下，平日兩道菜午餐每位只需$298起。套餐亮點為匯聚8款時令精緻小食的招牌前菜拼盤，並且可無限追加招牌提拉米蘇(Tiramisu)，性價比極高。

午餐的序幕由「招牌意式前菜拼盤」揭開，8款精緻小食盛載於雅緻餐盤上，錯落有致。當中包括奶香醇厚的布拉塔芝士、金黃酥脆的香炸沙甸魚、蟹肉沙律、牛肉他他，以及鵝肝慕斯、63°C慢煮雞蛋、香烤大蝦與番紅花意式炸飯球。菜式由輕盈到濃郁，展現出意式料理對時令食材的風味軌跡。