意大利餐廳Angelini全新午市套餐 $298起歎8款前菜拼盤+無限追加Tiramisu

九龍香格里拉Angelini意大利餐廳推出全新意式午市套餐，主廚冼志雄主理下，平日兩道菜午餐每位只需$298起。套餐亮點為匯聚8款時令精緻小食的招牌前菜拼盤，並且可無限追加招牌提拉米蘇(Tiramisu)，性價比極高。
午餐的序幕由「招牌意式前菜拼盤」揭開，8款精緻小食盛載於雅緻餐盤上，錯落有致。當中包括奶香醇厚的布拉塔芝士、金黃酥脆的香炸沙甸魚、蟹肉沙律、牛肉他他，以及鵝肝慕斯、63°C慢煮雞蛋、香烤大蝦與番紅花意式炸飯球。菜式由輕盈到濃郁，展現出意式料理對時令食材的風味軌跡。
主菜與意粉的選擇同樣多元，喜歡經典意式風味的，不妨試試白酒蜆肉扁意粉，或香氣濃郁的傳統煙肉卡邦尼長管通粉；亦可選擇加購香濃龍蝦意式寬條麵。主菜則涵蓋紅酒燴牛面頰、煙熏牛肉、香煎羊柳，以及風味獨特的普塔尼斯卡醬鯛魚，每道菜都體現了主廚對地道風味的創新詮釋。整場午市套餐的重頭戲，必定是壓軸登場的「Tirami-scoop」。這款經典甜品每日新鮮製作，並以特大容器盛載。最吸引人的是侍應會推著餐車來到桌旁，即席搯取客人心儀的分量，近距離展現馬斯卡彭芝士忌廉與浸潤濃縮咖啡手指餅的細膩層次。最讓人驚喜的是，這款口感綿密、甜而不膩的提拉米蘇更可以無限追加，讓甜品控能盡情沉醉於微苦可可與醇厚奶香之中。
Angelini 意式風味午市套餐 星期一至五12:00~14:30
二道菜：每位$298 三道菜：每位$368
四道菜：每位$428
Angelini
香港九龍尖沙咀東麼地道64號 九龍香格里拉酒店閣樓層
2733 8750