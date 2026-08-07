東京銀座人氣拉麵快閃登陸尖沙咀！灘萬聯乘Ramen Ginza Onodera限定香草牛油雞湯拉麵

灘萬日本料理首度與東京銀座人氣拉麵品牌「Ramen Ginza Onodera」合作，將私人廂房改造成充滿江戶風情的期間限定快閃拉麵店。這次聯乘亮點在於「原汁原味」，採用的特製麵條和靈魂湯底招牌雞湯，全部由日本空運直送到港，並由經驗豐富的拉麵職人即席現場炮製，完美還原本店滋味。

灘萬│必吃至高拉麵配搭自家製香草牛油

快閃店共推出三款經典招牌拉麵，分別為醬油、鹽味及旨辛口味，定價由$108起。每款麵條都經過特別研製，口感彈牙且吸湯力強，與鮮甜的雞湯湯底相得益彰。若想追求極致的味蕾享受，不妨試試三款最矚目的「至高拉麵」($188)。這系列配料極為奢華，配有豚肉叉燒、香嫩燒鴨叉燒、溏心味玉，更有少見的松露豚肉雲吞。最特別是每碗拉麵均附上一塊自家製香草牛油。職人建議先品嘗清甜且層次分明的雞湯原味，吃到一半再將香草牛油拌入湯中。隨着牛油慢慢融化湯底會瞬間變得濃郁醇厚，散發淡淡草本香氣，一碗拉麵就能體驗截然不同的雙重風味。