網上熱話｜旅客搭飛機用1防污神器 港女電視被阻靠空姐調解 網民：好自私

不少香港人都鍾意去旅行，但就需要先經歷搭飛機的過程，期間困在狹小空間內已經不甚舒適，若然遇上只顧自己、不顧他人的乘客，絕對會影響出遊心情。早前，一位港女乘搭長途機時，因為前面座位的旅客用1出行防污神器，而令她未能睇電視，幸得空姐出手調解處理。惟一眾網民認為搭飛機時用這個物件無疑太自私，更狠批對方「真係自我中心到一個點」！

港女搭長途機被阻擋睇電視 乘搭長途機活動空間有限，飛機上有Wi-Fi提供的話都可解悶，否則只能靠椅背上的電視，又或者自行帶書本、平板電腦等kill time。早前，一位港女乘搭長途飛機時，本來想靠椅背電視作為機上娛樂，沒料到前排座位的乘客突然取出一次性防污座椅套，將自己的座位連帶後方椅背電視全部阻擋，令港女極度無奈。

一次性椅套惹爭議 發文者先對前方乘客使用一次性椅套表示理解，「明白小姐你係怕污糟」，但就認為「大家搭長途機，困喺咁細嘅空間，都想睇吓電視啫」。幸好機上空姐出言調解，而前方乘客最終亦願意「調教一下」，令發文者可以順利睇電視。

網民鬧爆：好自私！ 雖然發文者表示理解，言談間僅對事件感到無奈，但一眾網民就睇唔過眼，紛紛留言鬧爆前方乘客的行為，「真係自我中心到一個點」、「真係極品！完全唔使諗人！」；更質疑「淘塊咁嘅嘢佢sure 一定乾淨？」、「當佢覺得飛機污糟既時候，又點解無諗過呢啲廉價工廠成品係咩環境製造出嚟」；而發文者亦回應指「出得嚟玩就唔好怕污糟」。