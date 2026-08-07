萬寧8月8日全場無門檻88折！買2送1/第2件半價可疊加　護膚品滿$150再送$50現金券

萬寧8月8日推出一日限定優惠，全港指定香港萬寧門市全場無門檻88折，連原有「買2送1」、「第2件半價」等指定優惠產品亦可再享88折折上折。當日購買護膚產品滿$150，更可獲贈$50萬寧現金優惠券，另有恒生信用卡及yuu會員優惠，準備入貨的話記得留意日期。



萬寧8月8日全場無門檻88折 指定優惠產品再享折上折 8月8日當日，指定香港萬寧門市全場無門檻88折，護膚美妝、保健補充品、個人護理及生活用品等均可趁機入手。原有「買2送1」或「第2件半價」的指定產品，優惠價格亦可再享88折，變相做到折上折。 除了門市優惠，萬寧官方網店亦同步減價。8月8日凌晨12時至晚上11時59分，網店購物滿$288，結帳時輸入優惠碼「26AUGHH」，即可享88折。 要留意的是，88折優惠不適用於萬寧禮券、初生配方嬰兒奶粉、處方藥物、出位價產品、換購價產品、無折扣貨品，以及會員積分及印花活動換購品等，亦不能與萬寧現金優惠券、消費券優惠券、銀聯優惠及其他優惠同時使用。



買 護膚品滿$150 送$50萬寧現金優惠券 想趁88折入手護膚品，還有額外著數。即日起至8月9日，於指定香港萬寧門市購買護膚產品滿$150，即可獲贈$50萬寧現金優惠券，每張發票計，送完即止。 $50現金優惠券可於下次購買護膚產品滿$150時使用，使用期限及產品限制須以優惠條款為準。



萬寧8月8日全場無門檻88折

恒生信用卡簽賬 週末最高賺10,000 yuu積分 持有已登記「萬寧購物激賞計劃」的恒生信用卡，亦可配合優惠賺取額外回贈。推廣期至8月31日，累積簽賬滿$1,000，而每筆簽賬淨值金額須最少$500，星期五至日可享額外高達10,000 yuu積分，星期一至四則可享額外5,000 yuu積分。 如果選擇+FUN Dollars，星期五至日簽賬滿$1,000可獲額外$50 +FUN Dollars，星期一至四則可獲$25 +FUN Dollars。部分指定貨品使用恒生信用卡更可低至5折。 yuu積分換萬寧現金券 最少5,500分換$30 手上有yuu積分的話，8月12日前亦可趁限時優惠換取萬寧電子現金券。5,500 yuu積分可換$30萬寧電子現金券；21,000 yuu積分則可換$120電子現金券，現金券使用期限至8月19日。





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萬寧8月8日88折優惠詳情： 日期：2026年8月8日 門市：指定香港萬寧門市 優惠：全場無門檻88折 網店：8月8日00:00至23:59購物滿$288，輸入「26AUGHH」享88折 額外優惠：護膚產品滿$150送$50萬寧現金優惠券 yuu換券優惠：即日起至8月12日 恒生信用卡優惠：即日起至8月31日

