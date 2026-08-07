wwwtc mall首推海景音樂企劃 免費邊睇維港日落邊聽4大歌手唱歌

醉人維港景色與優美的歌聲，絕對是完美配搭。銅鑼灣wwwtc mall將於8 月 29日（星期六）及9月6日（星期日）晚上6時至7時30分舉辦謹此兩場的海景音樂企劃「Music Wave By The Harbour」。4大歌手包括Winka @ COLLAR和表妹Mona將會現身，在迷人維港日落景色下，唱出多首樂曲。

海景音樂企劃「Music Wave By The Harbour」

飽覽維港美景 活動將會在擁有180度維港景致的wwwtc mall L5維港空中花園 Victoria Sky Park舉行，訪客可把維多利亞港極致海景盡收眼底，感受維港藍調時刻的美麗。4位歌手更加現身，唱出多首Cantopop和療癒音樂。活動同時攜手人氣餐廳 Mild推出指定啤酒買一送一優惠，讓微醺與維港海風相伴。 wwwtc mall「Music Wave By The Harbour」詳情： 日期：2026 年 8 月 29 日（星期六） 及 9 月 6 日（星期日） 時間：晚上 6 時至 7 時 30分 地點：wwwtc mall L5 維港空中花園 表演嘉賓： Part 1：8 月 29 日（星期六） Winka @ COLLAR x 表妹 Mona

Part 2：9 月 6 日（星期日） Arvin 曾傲棐 x Dark 黃明德 參加方法： The Point會員於8月17日至9月4日，憑wwwtc mall GF至L13商戶即日電子消費滿HK$500（最多兩張不同商戶發票，每張須消費滿HK$100或以上）或5,000 The Point積分，即可換領 「Music Wave by the Harbour」入場證，並憑入場證參加活動。