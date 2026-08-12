五十鈴聯乘利工民推香港情懷 T-Shirt　麥東記手繪老香港記憶

「信心就是五十鈴」這句廣告語，對不少香港人來說不只是品牌口號，更是一段與城市一同成長的共同記憶。大昌行 ISUZU 近日推出限量香港情懷 T-Shirt 系列，將五十鈴多年來穿梭街巷、陪伴各行各業打拼的形象，轉化成一件可穿上身的本地文化單品。
手繪老香港 把集體回憶穿上身
今次大昌行 ISUZU 以「香港情懷」為主題，邀請本地人氣插畫家麥東記創作，並由香港老牌製衣品牌利工民承製，利用街道、社區、人情味與商用車等元素重新組合，讓熟悉的城市風景以另一種方式保留下來。
系列設計延續麥東記一貫細膩的手繪風格，將舊日街道、社區生活與五十鈴車輛穿梭其中的畫面結合，展現香港人熟悉的生活節奏與人情味；而服裝製作方面，則由利工民負責布料、版型、車縫以至圖像印製等細節，務求清晰呈現插畫中的線條層次、街景細節和車輛輪廓，同時兼顧日常穿着的舒適度與耐用性，系列設有黑色及白色兩款。
別注線稿版隨機登場
除彩色版本外，系列亦加入具收藏價值的別注線稿設計，保留創作初稿的原始筆觸，以白色線條勾勒老香港場景，呈現較接近手稿的視覺效果；為了讓細密線條在黑色布面上更清晰，製作過程中特別調整黑白對比及印刷效果，保留線條質感之餘，也令畫面層次更完整。這款「線稿特別版」只限黑色 T-Shirt，並不設獨立發售，而是以隨機形式混入黑色 T-Shirt 產品之中，約有 10% 機會獲得，為今次企劃增添一份驚喜與收藏趣味。
旺角 ISUZU 陳列室
地點： 九龍旺角砵蘭街 402-406 號
日期： 2026 年 8 月 14 日至 16 日
開放時間：
• 8 月 14 日（星期五）｜下午 5 時至晚上 8 時
• 8 月 15 日（星期六）｜ 中午 12 時至晚上 7 時
• 8 月 16 日（星期日）｜ 中午 12 時至下午 5 時
限量 T-Shirt 系列已於 DCH Living 公開預售，成功預購人士可於指定 日期前往旺角 ISUZU 陳列室領取產品。 此外，系列亦將於 8 月 14 日至 16 日限時展售期間，在旺角 ISUZU 陳列室現場公開 發售，數量有限，售完即止。