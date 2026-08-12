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出版：2026-Aug-12 10:00
更新：2026-Aug-12 10:00

五十鈴聯乘利工民推香港情懷 T-Shirt　麥東記手繪老香港記憶

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五十鈴聯乘利工民推香港情懷 T-Shirt　麥東記手繪老香港記憶

五十鈴聯乘利工民推香港情懷 T-Shirt　麥東記手繪老香港記憶

「信心就是五十鈴」這句廣告語，對不少香港人來說不只是品牌口號，更是一段與城市一同成長的共同記憶。大昌行 ISUZU 近日推出限量香港情懷 T-Shirt 系列，將五十鈴多年來穿梭街巷、陪伴各行各業打拼的形象，轉化成一件可穿上身的本地文化單品。

五十鈴聯乘利工民推香港情懷 T-Shirt 別注線稿版隨機登場 五十鈴聯乘利工民推香港情懷 T-Shirt 五十鈴聯乘利工民推香港情懷 T-Shirt 五十鈴聯乘利工民推香港情懷 T-Shirt 五十鈴聯乘利工民推香港情懷 T-Shirt 五十鈴聯乘利工民推香港情懷 T-Shirt 五十鈴聯乘利工民推香港情懷 T-Shirt 五十鈴聯乘利工民推香港情懷 T-Shirt 五十鈴聯乘利工民推香港情懷 T-Shirt 五十鈴聯乘利工民推香港情懷 T-Shirt

手繪老香港　把集體回憶穿上身

今次大昌行 ISUZU 以「香港情懷」為主題，邀請本地人氣插畫家麥東記創作，並由香港老牌製衣品牌利工民承製，利用街道、社區、人情味與商用車等元素重新組合，讓熟悉的城市風景以另一種方式保留下來。

系列設計延續麥東記一貫細膩的手繪風格，將舊日街道、社區生活與五十鈴車輛穿梭其中的畫面結合，展現香港人熟悉的生活節奏與人情味；而服裝製作方面，則由利工民負責布料、版型、車縫以至圖像印製等細節，務求清晰呈現插畫中的線條層次、街景細節和車輛輪廓，同時兼顧日常穿着的舒適度與耐用性，系列設有黑色及白色兩款。

別注線稿版隨機登場

除彩色版本外，系列亦加入具收藏價值的別注線稿設計，保留創作初稿的原始筆觸，以白色線條勾勒老香港場景，呈現較接近手稿的視覺效果；為了讓細密線條在黑色布面上更清晰，製作過程中特別調整黑白對比及印刷效果，保留線條質感之餘，也令畫面層次更完整。這款「線稿特別版」只限黑色 T-Shirt，並不設獨立發售，而是以隨機形式混入黑色 T-Shirt 產品之中，約有 10% 機會獲得，為今次企劃增添一份驚喜與收藏趣味。

旺角 ISUZU 陳列室 旺角 ISUZU 陳列室 旺角 ISUZU 陳列室 旺角 ISUZU 陳列室 旺角 ISUZU 陳列室

旺角 ISUZU 陳列室

地點： 九龍旺角砵蘭街 402-406

日期： 2026 8 14 日至 16

開放時間：

• 8 14 日（星期五）｜下午 5 時至晚上 8

• 8 15 日（星期六）｜ 中午 12 時至晚上 7

• 8 16 日（星期日）｜ 中午 12 時至下午 5

限量 T-Shirt 系列已於 DCH Living 公開預售，成功預購人士可於指定 日期前往旺角 ISUZU 陳列室領取產品。 此外，系列亦將於 8 14 日至 16 日限時展售期間，在旺角 ISUZU 陳列室現場公開 發售，數量有限，售完即止。

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