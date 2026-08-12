五十鈴聯乘利工民推香港情懷 T-Shirt　麥東記手繪老香港記憶

「信心就是五十鈴」這句廣告語，對不少香港人來說不只是品牌口號，更是一段與城市一同成長的共同記憶。大昌行 ISUZU 近日推出限量香港情懷 T-Shirt 系列，將五十鈴多年來穿梭街巷、陪伴各行各業打拼的形象，轉化成一件可穿上身的本地文化單品。

手繪老香港 把集體回憶穿上身

今次大昌行 ISUZU 以「香港情懷」為主題，邀請本地人氣插畫家麥東記創作，並由香港老牌製衣品牌利工民承製，利用街道、社區、人情味與商用車等元素重新組合，讓熟悉的城市風景以另一種方式保留下來。

系列設計延續麥東記一貫細膩的手繪風格，將舊日街道、社區生活與五十鈴車輛穿梭其中的畫面結合，展現香港人熟悉的生活節奏與人情味；而服裝製作方面，則由利工民負責布料、版型、車縫以至圖像印製等細節，務求清晰呈現插畫中的線條層次、街景細節和車輛輪廓，同時兼顧日常穿着的舒適度與耐用性，系列設有黑色及白色兩款。