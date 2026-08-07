微影夢工場X九巴推模型工作坊 人均$179砌模型+車牌+立牌 完成獲證書

機械臂/人手打造巴士模型

活動由KKday獨家推出，設有4大工作坊，主要分為機械臂及人手組裝模型。當中「九巴之旅機械臂組裝模型巴士工作坊」更加設有買一送一優惠，只需$358，兩位參加者即體驗以機械臂組裝模型巴士、 UV印刷個人化巴士車身、雕刻自選車牌、個人化設計巴士站立牌、貼紙、紀念駕駛執照及專屬證書，絕對是性價比之選。

如果想親手設計專屬巴士模型，參加者亦可參與「DIY人手組裝模型巴士工作坊」，親手組裝巴士模型和巴士站立牌，更免費獲贈貼紙、填色卡紙背景、紀念駕駛執照和證書，相當豐富。