微影夢工場X九巴推模型工作坊 人均$179砌模型+車牌+立牌 完成獲證書

大小巴士迷注意！微影夢工場攜手九巴推出全新巴士模型組裝工作坊，最平只需$179，即可體驗透過機械臂或親手設計組裝，打造專屬巴士模型、車牌和巴士站立牌。
機械臂/人手打造巴士模型
活動由KKday獨家推出，設有4大工作坊，主要分為機械臂及人手組裝模型。當中「九巴之旅機械臂組裝模型巴士工作坊」更加設有買一送一優惠，只需$358，兩位參加者即體驗以機械臂組裝模型巴士、 UV印刷個人化巴士車身、雕刻自選車牌、個人化設計巴士站立牌、貼紙、紀念駕駛執照及專屬證書，絕對是性價比之選。
如果想親手設計專屬巴士模型，參加者亦可參與「DIY人手組裝模型巴士工作坊」，親手組裝巴士模型和巴士站立牌，更免費獲贈貼紙、填色卡紙背景、紀念駕駛執照和證書，相當豐富。
機械臂組裝模型巴士工作坊詳情
日期及時間：逢星期一、三、五、日 (1:15pm - 2:15pm；3:45pm - 4:45pm；6:15pm - 7:15pm)
費用：平日/週末及公眾假期: HK$358/2輛，平均HK$179/輛（正價HK$478/2輛），一組已包含2輛。
DIY人手組裝模型巴士工作坊詳情
日期及時間：逢星期二、四、六 (12:00pm - 1:00pm；2:30pm - 3:30pm；5:00pm - 6:00pm)
費用：平日/週末及公眾假期：HK$387/2輛，平均HK$193.5/輛（正價HK$516/2輛）
每位12歲以下的參加者必須由至少1位18歲以上的成人（例如家長或監護人）免費陪同入場。
地點： 啟德零售館2 3樓 311號舖 Tiny Steam Factory