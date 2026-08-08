馬來西亞旅遊｜馬來西亞榴槤飄香 參觀「榴槤大哥」果園 即開即食貓山王/榴槤Pizza/榴槤雪糕

馬來西亞都有「榴槤經濟」，當地盛產榴槤，只要在鬧市走一圈，街頭處處都可見有榴槤攤販，走進商店則有海量的榴槤零食和周邊商品，絕對是榴槤迷的天堂！今次就帶大家到當地的榴槤果園「DSR Taiko Berhad榴槤大哥」，即開即歎頂級貓山王及一系列創意榴槤美食。

在參觀果園前，必須先介紹榴槤品牌DSR，名字取自馬來語「Durian Sudah Runtuh」，意即「榴槤已熟」，象徵着果實豐收的喜悅。品牌自2017年成立以來，由最初僅佔地3.4英畝的小型果園，極速擴展成如今擁有超過4,800棵貓山王果樹的種植園，除了內銷馬來西亞國內，更設有新鮮榴槤及冷凍果肉預訂服務，產業規模龐大。DSR更受邀作為大阪世博2025馬來西亞館的一部分，致力向世界展示頂級貓山王的獨特魅力，其出品公認有質素！

果園打卡榴槤樹 即食頂級貓山王