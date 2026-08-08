馬來西亞旅遊｜馬來西亞榴槤飄香 參觀「榴槤大哥」果園 即開即食貓山王/榴槤Pizza/榴槤雪糕

馬來西亞都有「榴槤經濟」，當地盛產榴槤，只要在鬧市走一圈，街頭處處都可見有榴槤攤販，走進商店則有海量的榴槤零食和周邊商品，絕對是榴槤迷的天堂！今次就帶大家到當地的榴槤果園「DSR Taiko Berhad榴槤大哥」，即開即歎頂級貓山王及一系列創意榴槤美食。
文、相：heidi
鳴謝：馬來西亞旅遊促進局(香港分局)、DSR Taiko Berhad
馬來西亞高質榴槤品牌
在參觀果園前，必須先介紹榴槤品牌DSR，名字取自馬來語「Durian Sudah Runtuh」，意即「榴槤已熟」，象徵着果實豐收的喜悅。品牌自2017年成立以來，由最初僅佔地3.4英畝的小型果園，極速擴展成如今擁有超過4,800棵貓山王果樹的種植園，除了內銷馬來西亞國內，更設有新鮮榴槤及冷凍果肉預訂服務，產業規模龐大。DSR更受邀作為大阪世博2025馬來西亞館的一部分，致力向世界展示頂級貓山王的獨特魅力，其出品公認有質素！
果園打卡榴槤樹 即食頂級貓山王
想親嚐DSR出品的頂級貓山王，不妨安排一趟「DSR Taiko Berhad 榴槤大哥」果園半日遊！這座依山而建的果園，種有逾三百棵貓山王榴槤樹，從種下樹苗到開花結果至少需時八年，而每棵樹每年可盛產150至200個榴槤，每一個都是心血結晶。果園一年四季均開放參觀，若在6至8月的當造旺季造訪，更可飽覽滿山榴槤的期間限定風景，絕對是榴槤迷的打卡勝地。
行完果園就可以坐低開餐，園內咖啡店DSR Forest Orchard Café除了新鮮榴槤，亦供應榴槤奶茶、榴槤咖啡、貓山王雪糕及貓山王Pizza等特色美食，榴槤迷保證大滿足！而主角當然是新鮮貓山王榴槤，即買即開，雖然定價與市區相若，但勝在能置身於大自然中即席品嚐。最令人回味無窮的莫過於由20年老樹結出的果實，其味道不僅更為甘香醇厚，入口還帶有一抹迷人酒香，濃郁芳香教人一試難忘。
*非旺季前往建議先預約
網站：https://dsrfruits.com/