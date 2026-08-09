SSEBONGRAMA躺平鴨快閃東薈城 全球首發雪糕盲盒/推限定餐牌/換減壓鍵盤扣

今個暑假，人氣IP SSEBONGRAMA（躺平鴨）聯乘東薈城名店倉。8月起，「SSEBONGRAMA Pop-up Store by LINE FRIENDS」率先發售全新ORICE CREAM系列，包括雪糕主題鎖匙扣盲盒及BOORI毛絨絨斜孭袋；Cupping Room Coffee Roasters亦同步推出限定餐牌，消費指定套餐更可換領SSEBONGRAMA減壓鍵盤扣。

Cupping Room限定餐牌 食指定餐點換療癒鍵盤扣

東薈城名店倉聯同Cupping Room Coffee Roasters推出期間限定餐牌，加入多款以SSEBONGRAMA為主題的餐飲，包括「躺平一夏」慢煮雞肉泡菜凍烏冬配醬油漬溏心蛋、「雲浮柚子抹茶」及「輕柔放空沙發」柚子乳酪慕絲蛋糕，另有「咖啡血型」冷萃點滴包。

凡購買「SSEBONGRAMA + Citygate Outlets」主題主食，再加配一款主題飲品或甜品，即可換領特別版療癒減壓鍵盤扣一個。鍵盤扣共有BOORI、COCORI及MONDE三款設計，數量有限，換完即止。

Cupping Room Coffee Roasters限定餐牌

日期：即日起至2026年8月31日