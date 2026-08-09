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出版：2026-Aug-09 16:00
更新：2026-Aug-09 16:00

SSEBONGRAMA躺平鴨快閃東薈城 全球首發雪糕盲盒/推限定餐牌/換減壓鍵盤扣

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Joe44014

SSEBONGRAMA躺平鴨快閃東薈城 全球首發雪糕盲盒/推限定餐牌/換減壓鍵盤扣

今個暑假，人氣IP SSEBONGRAMA（躺平鴨）聯乘東薈城名店倉。8月起，「SSEBONGRAMA Pop-up Store by LINE FRIENDS」率先發售全新ORICE CREAM系列，包括雪糕主題鎖匙扣盲盒及BOORI毛絨絨斜孭袋；Cupping Room Coffee Roasters亦同步推出限定餐牌，消費指定套餐更可換領SSEBONGRAMA減壓鍵盤扣。


Cupping Room限定餐牌　食指定餐點換療癒鍵盤扣

東薈城名店倉聯同Cupping Room Coffee Roasters推出期間限定餐牌，加入多款以SSEBONGRAMA為主題的餐飲，包括「躺平一夏」慢煮雞肉泡菜凍烏冬配醬油漬溏心蛋、「雲浮柚子抹茶」及「輕柔放空沙發」柚子乳酪慕絲蛋糕，另有「咖啡血型」冷萃點滴包。

凡購買「SSEBONGRAMA + Citygate Outlets」主題主食，再加配一款主題飲品或甜品，即可換領特別版療癒減壓鍵盤扣一個。鍵盤扣共有BOORI、COCORI及MONDE三款設計，數量有限，換完即止。

Cupping Room Coffee Roasters限定餐牌

日期：即日起至2026年8月31日

時間：每日早上9時至晚上8時

地點：東薈城名店倉2樓263號舖


1.2 Cupping Room Coffee Roasters期間限定主題餐單 (1) 5 「咖啡血型」專屬冷萃點滴包 4 雲浮柚子抹茶 3 「輕柔放空沙發」柚子乳酪慕絲蛋糕 2 「躺平一夏」慢煮雞肉泡菜凍烏冬配醬油漬溏心蛋 1.1 Cupping Room Coffee Roasters期間限定主題餐單 7 凡於餐廳購買「SSEBONGRAMA + Citygate Outlets」主題主食，並加配一款主題飲品或主題甜品，即可換領特別版療癒減壓鍵盤扣乙個

SSEBONGRAMA快閃店　8月全球首發ORICE CREAM系列

場內「SSEBONGRAMA Pop-up Store by LINE FRIENDS」亦同步營業，8月推出全新SSEBONGRAMA ORICE CREAM系列，其中包括2026年全新雪糕主題鎖匙扣盲盒、BOORI毛絨絨斜孭袋，以及BOORI、COCORI造型消暑水果雪條。

快閃店亦有多款SSEBONGRAMA官方精品於香港首次發售，包括藝術畫作明信片組合、鑰匙圈、文具及毛公仔吊飾等。

SSEBONGRAMA Pop-up Store by LINE FRIENDS快閃店詳情

日期：即日起至2026年8月31日

時間：每日中午12時至晚上9時

地點：東薈城名店倉2樓275號舖，近cdf Beauty


SSEBONGRAMA ORICE CREAM 雪糕主題鎖匙扣盲盒 (共七款) (HK$98盒) SSEBONGRAMA ORICE CREAM毛公仔 (HK$158隻) SSEBONGRAMA ORICE CREAM 斜背包 (共兩款) (HK$118款) SSEBONGRAMA ORICE CREAM 收納包 (共兩款) (HK$58款) SSEBONGRAMA ORICE CREAM 滑鼠墊 (共三款) (HK$68款) SSEBONGRAMA ORICE CREAM 多用途掛飾 (共三款) (HK$68款) SSEBONGRAMA ORICE CREAM 午餐袋 (共兩款) (HK$148款) SSEBONGRAMA 收納袋 （大）(HK$128個) SSEBONGRAMA 收納袋 （小）(HK$100個) SSEBONGRAMA 碟子 – LYING BOORI (HK$168款) SSEBONGRAMA BOORI 扁毛公仔 (HK$248 個); SSEBONGRAMA BOORI扁毛公仔吊飾 (HK$138 個) SSEBONGRAMA 毛公仔 – BOORI (HK$198隻) ; SSEBONGRAMA 毛公仔 – COCORI (HK$148隻) SSEBONGRAMA毛毯MUSIC NIGHT (細) (HK$188款) SSEBONGRAMA 毛毯 SICK OF EVERYTHING (HK$278款) SSEBONGRAMA 杯子 咖啡 (HK$218款) SSEBONGRAMA x BMIX 陶瓷時鐘 (HK$738 個) SSEBONGRAMA ORICE CREAM 消暑水果雪條(共兩款) [發售日子待定]

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