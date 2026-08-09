SSEBONGRAMA躺平鴨快閃東薈城 全球首發雪糕盲盒/推限定餐牌/換減壓鍵盤扣

今個暑假，人氣IP SSEBONGRAMA（躺平鴨）聯乘東薈城名店倉。8月起，「SSEBONGRAMA Pop-up Store by LINE FRIENDS」率先發售全新ORICE CREAM系列，包括雪糕主題鎖匙扣盲盒及BOORI毛絨絨斜孭袋；Cupping Room Coffee Roasters亦同步推出限定餐牌，消費指定套餐更可換領SSEBONGRAMA減壓鍵盤扣。
Cupping Room限定餐牌 食指定餐點換療癒鍵盤扣
東薈城名店倉聯同Cupping Room Coffee Roasters推出期間限定餐牌，加入多款以SSEBONGRAMA為主題的餐飲，包括「躺平一夏」慢煮雞肉泡菜凍烏冬配醬油漬溏心蛋、「雲浮柚子抹茶」及「輕柔放空沙發」柚子乳酪慕絲蛋糕，另有「咖啡血型」冷萃點滴包。
凡購買「SSEBONGRAMA + Citygate Outlets」主題主食，再加配一款主題飲品或甜品，即可換領特別版療癒減壓鍵盤扣一個。鍵盤扣共有BOORI、COCORI及MONDE三款設計，數量有限，換完即止。
Cupping Room Coffee Roasters限定餐牌
日期：即日起至2026年8月31日
時間：每日早上9時至晚上8時
地點：東薈城名店倉2樓263號舖
SSEBONGRAMA快閃店 8月全球首發ORICE CREAM系列
場內「SSEBONGRAMA Pop-up Store by LINE FRIENDS」亦同步營業，8月推出全新SSEBONGRAMA ORICE CREAM系列，其中包括2026年全新雪糕主題鎖匙扣盲盒、BOORI毛絨絨斜孭袋，以及BOORI、COCORI造型消暑水果雪條。
快閃店亦有多款SSEBONGRAMA官方精品於香港首次發售，包括藝術畫作明信片組合、鑰匙圈、文具及毛公仔吊飾等。
SSEBONGRAMA Pop-up Store by LINE FRIENDS快閃店詳情
日期：即日起至2026年8月31日
時間：每日中午12時至晚上9時
地點：東薈城名店倉2樓275號舖，近cdf Beauty