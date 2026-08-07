中秋月餅2026｜注目月餅禮盒合集 早鳥優惠低至45折/買4送1(持續更新)

各大品牌近期開始發功力谷月餅，既花心思自創新口味，又精心設計吸睛靚靚禮盒。我們一於為各位月餅控整合必買注目精緻月餅禮盒之選，送禮有體面，自私食又可以收藏。

中秋月餅2026｜米芝蓮三星唐閣優雅花系禮盒 有些人抗拒整色整水，寧願追求傳統踏實月餅口味。米芝蓮三星唐閣的出品正正選取頂級食材以扎實手藝製作出來，旗艦之選經典雙黃白蓮蓉月餅，清甜柔和的白蓮蓉與濃郁鹹香的鹹蛋黃巧妙平衡，口感油潤細膩。經典迷你奶黃月餅亦再度回歸，餅皮金黃鬆軟，奶黃香濃幼滑，甜而不膩，盡顯星級工藝。 雙黃白蓮蓉月餅（四件裝）正價$478；朗廷卓逸會會員即日起至9月2日購買特價$325(非會員$359);9月3日至9月25日購買$359(非會員$478)。迷你奶黃月餅（六件裝）正價$458；朗廷卓逸會會員即日起至9月2日購買特價$311(非會員$344)；9月3日至9月25日購買$344(非會員$458)。

地址:九龍尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店1樓 電話:2132 7888 網店

中秋月餅2026｜Lady M限量「星夜幻境投影月餅禮盒」 禮盒全球限量發售，首創立體仿真月亮，寓意月滿團圓。雅緻香檳色盒頂部置有「月亮投影燈」，絢麗星空投射於四周，隨投影燈緩緩旋轉。禮盒更附上優雅禮物袋及個人化祝福賀卡，送禮尊貴首選。手工製作的六件裝「星夜幻境投影月餅禮盒」有三款獨特口味：開心果月餅，包裹絲滑的開心果醬內餡，輔以開心果粒點綴，散發濃郁堅果香；柚子芝士蛋糕月餅，包裹芝士奶皇，揉入日本糖漬柚子絲，果香四溢；紅豆月餅，釀了北海道十勝紅豆奶皇與飽滿紅豆粒，口感綿密。兩件裝禮盒則內藏伯爵茶奶皇月餅及經典奶皇月餅。「星夜幻境投影月餅禮盒」禮券於Lady M香港及澳門各門店發售。

香港區 原價：港幣$628（六件裝）｜港幣$298 （兩件裝） 早鳥價：港幣$ 568（六件裝）｜港幣$ 268（兩件裝） 早鳥價售賣日期：即日起至9 月 6 日，以禮券形式發售。 月餅換領地點：各Lady M香港分店（香港國際機場店除外） 月餅換領日期：即日至 9 月 27日* *2026 年 9月21日至 9 月27 日期間只限於中環國際金融中心店及尖沙咀海港城店換領 電話：3956 1494

中秋月餅2026｜國金軒「時尚珍品」尊尚月餅禮盒 米芝蓮推介食府國金軒每逢節日推出的禮盒都非常奪目，今年中秋的「時尚珍品」尊尚月餅禮盒系列，以萬家慶團圓為主題，主色調結合燦爛金色、琥珀橙色及高雅紫色，拼出優雅格調。亮點有深受歡迎的桃山迷你月餅系列注入摩登新意口味，包括開心果、開心果流心、榛子咖啡、海鹽檸檬、檸檬流心桃山迷你月餅。開心果果香濃郁；檸檬味清爽酸甜，絲滑不膩。 國金軒月餅禮券現已於國金軒、翠亨邨以及Mira eShop供訂購，單盒月餅早鳥優惠低至56折，大量訂購12盒或以上更可享低至45折。

國金軒(中環) 地址：中環國際金融中心商場3101店 查詢：2393 3933 網店

中秋月餅2026｜Ralph’s Coffee復古露營車禮盒 Ralph’s Coffee每年中秋月餅禮盒都很有心思，今年特別版限定月餅禮盒化身成復古露營車，內置柔和燈光，置於青草地台上，配上可愛的Polo Bear-ista小熊咖啡師公仔，別具收藏價值。禮盒內有6件迷你月餅，兩款口味為口感細膩、內餡香滑的奶黃月餅，以及香濃幼滑、層次豐富的朱古力奶黃月餅，每款各3件。 月餅禮盒即日起至8月24日期間開放預售（每盒$488），並於 8月25日至9月25日期間於指定門店及Ralph Lauren香港官方網站公開發售（每盒$588）。數量有限，售完即止。

預售價：每盒$488（即日至 8 月 24 日） 原價：每盒$588（8 月 25 日至 9 月 25 日） 官方預購網址 換領日期：8 月 25 日起 Ralph’s Coffee 置地太子大廈店 地址:中環遮打道 10 號太子大廈 M 樓 M12-16 號鋪 電話:2325 4473

中秋月餅2026｜吱喳小館首推自家製雲南風味月餅 名廚劉韻棋(Vicky Lau)自去年11月開設雲南風味的吱喳小館，首次推出節慶禮品，將月餅禮盒設計成手工竹籃，由木材與草材配合苗族編織工藝製成，呼應吱喳小館內的刺繡圖案，表達質樸與現代時尚的氣息。兩款月餅口味均以吱喳小館的雲南風味菜單為靈感，一款紅棗合桃黑朱古力呈現濃郁深沉的香甜；黑玫瑰蜂蜜紅豆就以花香蜂蜜襯托紅豆的樸實氣息。 由即日開始至8月27日，早鳥可享85折優惠，每盒$368。由9月21日起，訂購月餅的客人可每日下午3時至5時半於吱喳小館領取月餅。

中秋月餅2026｜買東海堂月餅2盒送Miffy花花餐碟 東海堂近年聯乘SOU・SOU的和風花卉美學月餅禮盒都是必搶之選！今年玩雙層禮盒設計，上層放了兔型流心奶黃月餅；下層為蛋黃白蓮蓉，啱晒品味人士！喜歡可愛風的必買聯手人氣插畫家霜田有沙的「喵・便當」月餅禮盒，日式雙層便當盒設計，加入手繪不同風格的貓咪組成專屬樂隊，内附印有貓肉球掌印圖案的流心奶黃月餅。餐盒内附餐具，一層更内置隔層，方便分開餸菜，配上布質綁帶，適合作外帶飯盒。

中秋月餅2026｜皇玥買四送一限時早鳥優惠 皇玥的月餅廠房設於荃灣，本地生產，更有設計團隊負責設計。推介滿玥盛品中秋禮盒，組合豐富，有齊雙黃白蓮蓉月餅1件、流心奶黃月餅2件、同樣受熟客歡迎的流心陳皮紅豆沙月餅2件、原味蝴蝶酥8件、伯爵茶蝴蝶酥8件、牛油脆曲奇10件及武夷山大紅袍茶葉1盒。注重健康的人可選低糖淳玥中秋禮盒，送禮同樣大方得體。 凡於皇玥或明玥門市，以及官方網店購買任何月餅產品，均可享當月優惠價，並同享限量買四送一禮遇：

中秋月餅2026｜恆香低至48 折 黑芝麻奶黃流心月餅 張智霖蟬聯續任恆香月餅代言人，一於跟Chilam食今年兩款流心新品：「曉の月・流心奶黃月餅」，嚴選日本高品質「曉蛋」與牛奶製成；而「黑芝麻奶黃流心月餅」由恆香秘制配方黑芝麻餡，融合流心奶黃。兩款口味皆配上鬆化曲奇外皮，切開流心爆漿，帶來視覺與味覺雙重震撼。由即日起推出低至48折超早鳥優惠，官網更推大額訂購優惠，可自由配搭款式，訂購10至49盒結帳即享優惠價額外97折、50以上則享優惠價額外95 折。