網上熱話｜網民煎三文魚扒驚見寄生蟲！邊煮邊發出「啵啵」聲惹食安問題

如果想食得健康啲，不少人選擇自己下廚，食材、調味以至用油量都可以適當控制，迎合自己口味。不過，有時煮嘢食期間難免有機會見到食材的小昆蟲，例如洗菜時會發現菜蟲，但若果煎煎下三文魚扒突然出現寄生蟲，又真係好得人驚！

早前，一位網民在Threads分享一則下廚恐怖經歷！事主稱自己在超級市場買了一塊三文魚扒，雖然開頭已經發現面頭帶有「白白細細的東西」，但在不確定是否寄生蟲的情況下，只好繼續放在煎鍋上用油煎，沒料到竟出現驚人一幕！

網民議論紛紛

帖文及觸目驚心的照片引起網民熱烈討論，有網民直指「看起來都是蟲趕緊丟了吧」、「是寄生蟲無誤啊！其實魚隻的寄生蟲蠻多的，只是有沒有被看到而已」；亦有大膽網民笑稱「剛好補充蛋白質」、「既然都發現了也一塊煎了就不要浪費了吧，你可以不吃但必須請你的朋友吃！」。有網民用照片向AI查詢，並引用AI回應指「照片上那條白白細細會捲起來的，其實就是大家常說的海獸胃線蟲，野生鮭魚很常見」，又建議「把它煎到全熟就已經把蟲殺死了，安全可以吃，不用整塊丟掉，挑掉就好」。不過還是奉勸大家在飲食上要小心為上，以免病從口入！