網上熱話｜炎夏散熱首選！真．通風涼鞋引人注目：涼爽度200%

全球暖化天氣越來越反常，除了差不多每日都下雨之外，香港的氣溫亦越來越高，頻頻有酷熱天氣警告，又熱又曬又焗真係好難頂。為了令自己涼快一點，不少人都出盡法寶，近日有港男在街上發現「真．通風涼鞋」，雖然露膚度高夠晒涼爽，但一眾網民就耍手兼擰頭，原因竟然係「無安全感」，未知你又點睇呢？

炎夏散熱首選 香港夏天差不多每日都30度以上，幾乎一離開冷氣地方就會出汗，有時焗到更會呼吸困難，走在街上只好靠各類法寶，例如手提風扇、退熱貼、冰巾等幫助散熱。不過，科技日新月異，就連散熱產品都一樣，除了風扇背囊、風扇外套之外，近日有市民在街上驚見「真．通風涼鞋」，絕對稱得上炎夏散熱首選！

真．通風涼鞋引人注目 從發文者上傳的照片中，可見這位散熱大師腳上穿著一對露膚度極高的涼鞋，基本上只有腳趾公、腳踭及腳板底部份有物料覆蓋著，其餘四隻腳趾以及腳背全部野外露出。發文者將此鞋形容為「360度無死角透氣工藝」涼鞋，笑稱包覆感雖然只有10%，但涼爽度就高達200%，「成隻​腳面喺外面邊搭電梯邊吹冷氣，簡直涼爽到飛起！求問呢對鞋去邊度買，天氣咁熱我都想整返對」。

網民：無安全感！ 發文者對通風涼鞋讚不絕口，有網民猜測是某名牌去年推出的涼鞋款式。不過就有網民唔多buy這款設計，全因「好冇安全感，扯進電梯就gg了」、「如果俾人踩到腳趾就gg了」、「俾電動輪椅碌過就真係gg…」；亦有人擔心會有衛生問題，「好驚踩到屎成隻腳都奶野....」、「沾到細菌機率也很高」、「咁樣對腳會好乾，同埋俾人踩到就gg...無保護又骯髒...」。