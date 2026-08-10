運動家 x 鴻福堂送免費飲品為陀螺選手補血 親臨屯門分店買護具8折全方位備戰

今個盛夏，爆旋陀螺狂熱全城引爆！由即日起至8月31日，屯門市廣場一期將化身為全港最大型陀螺競技戰場。為了讓現場觀戰的家長與激戰中的陀螺戰士保持最佳狀態，涼茶專家鴻福堂，與知名體育用品連鎖店運動家聯手，於屯門市廣場分店打造期間限定補給站，推出免費送飲品及護具折扣雙重禮遇。
運動家與鴻福堂知道對戰現場戰況激烈，選手與觀戰人群吶喊助威極易喉嚨乾燥，市民只需攜帶任何款式的爆旋陀螺，親臨運動家屯門分店，現場出示陀螺並即時追蹤運動家(@sportshk)及鴻福堂(@hungfooktong)的官方Instagram帳戶，即可免費換領指定鴻福堂500ml樽裝清涼飲品1支(款式隨機發放)。清熱滋潤飲品瞬間為喉嚨注入活力，助戰士們繼續激昂吶喊。
除了補給水份，全方位裝備升級亦是奪冠關鍵。選手在高速抽繩發射陀螺時，手腕及手指往往承受瞬間爆發力。為此運動家同步推出選手專屬應援，購買Cegero Basic指定手部護具可享8折限時優惠。高防護性的專業護具能有效減輕手部負擔，防範拉傷，讓每位玩家在每一次對決中都能無後顧之憂，盡情釋放熱血實力。(免費飲品數量有限，送完即止。)
地址：屯門市廣場1期3樓3207號舖運動家