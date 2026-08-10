蔡思貝體態管理懶人包 星爺大讚身手超強 3招練出馬甲線 騷前戒澱粉救急

《功夫女足》中飾演門將孖八的TVB視后蔡思貝(Sisley)，是娛樂圈中公認的運動狂人與健美代表，連要求極高的周星馳，都在深圳及香港的謝票場，公開稱讚她是女藝人中「打得最神似李小龍的女演員」。身高164cm的她，體重長期維持44.6kg的完美體態，Sisley有此身材與身手，完全是後天努力訓練，令她拍動作戲時，能滿足導演嚴格要求；每次亮相紅地氈，都以結實馬甲線與纖幼身材豔壓群芳。這次嘗試綜合她瘦身的秘訣，以及日常飲食餐單，供大家參考制定適合自己體態的管理方法。

身形纖瘦的Sisley，體態管理秘訣，並非選擇節食，而是透過高強度的功能性運動，與聰明的飲食方法。以下拆解Sisley維持「零贅肉」身材的3大核心策略，與驚人的卡路里(kcal)消耗秘訣。

核心運動：半馬長跑、普拉提到新興 HYROX Sisley自小就是長跑健將，是圈中出名耐力驚人的女星。近年她更運動強度升級，透過多元化的運動訓練，讓身體維持在高代謝狀態： 長跑與極限燃脂(每小時消耗約 550–650 kcal)：Sisley長期維持練跑習慣，曾成功挑戰渣打馬拉松半馬賽事。長跑不僅幫助她維持極佳的心肺功能，更是一項全身性燃脂運動。以她的體重計算，每星期練跑3日，每次1小時，約消耗1,650至1,950 kcal)，約可減去0.3kg脂肪(以7,700 kcal減1kg脂肪計)，練跑1個月則可減1.2 kg脂肪(每周練跑3次x 4計算)。

器械皮拉提斯Pilates(每小時消耗約 200–300 kcal)：除了高強度有氧，她亦熱衷練習普拉提。藉由深度鍛鍊深層核心肌群、拉伸肌肉線條，打造蜜桃臀與修長美腿的關鍵。 器械皮拉提斯雖然每小時平均消耗熱量僅約200至300大卡，但它對體態的隱形整型效果，卻遠超想像。這項運動並不是追求大塊肌肉，而是將焦點放在人體深層核心肌群的鍛鍊。透過細緻的控制力與呼吸配合，有效引導骨盆與脊椎回到正確位置。這不僅是改善現代人駝背、含胸的關鍵，更能提拉胸部線條。

HYROX體能賽操練(每小時消耗高達700–900 kcal)：結合8公里跑步與8種體能關卡的全球耐力賽HYROX，Sisley不時在社交平台分享，跟隨私人教練進行HYROX高強度的訓練，當中如腿部推舉、負重等，運動需要極佳體能，以她曾參加半馬賽事，耐力足以應付此項運動。 這項運動不只在訓練當下考驗意志力，其獨特的高強度爆發性模式，更能激發強大的「後燃效應」(EPOC)。讓受訓者在運動結束、甚至躺在沙發上休息時，身體依然像引擎般持續瘋狂燃脂。這種高密度的複合式訓練，不僅能在極短時間內將心率飆升至極限，更能在增強心肺功能的同時，徹底激發肌肉深層的力量與耐力，塑造出充滿線條感與力量美的健美體態。

Sisley 聰明飲食與日常調理 除了瘋狂運動，Sisley在飲食上也極具智慧，靈活切換「日常調養」與「幕前救急」模式： 大騷前短暫戒澱粉：在需要穿著貼身晚裝出席頒獎禮，或像近日忙於宣傳《功夫女足》，她會進行3至5天短暫戒食澱粉質計畫。此舉能快速減少身體水分滯留，達到視覺消腫、凸顯肌肉線條的救急效果。 注重中醫暖宮調理：身為女性，Sisley非常認同「腹部容易積聚脂肪保護子宮」的說法。她日常會配合中醫知識調理身體，戒除凍飲，多吃溫補食物。當宮寒改善、氣血順暢後，新陳代謝自然提升，下腹脂肪更不易囤積。