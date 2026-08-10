海洋公園水上樂園限定浪池音樂祭 $298入場睇7大偶像團體

炎炎夏日，當然要盡情玩水，擊退酷熱！海洋公園水上樂園將於8月22日及 23 日舉行只限兩場的「ASIA IDOL FES — SPLASH IDOL CARNIVAL」，邀請來自東京及台灣等4個地方、7大偶像團體到場，輪流送上難忘演出。

匯集4地偶像團體

活動匯聚來自東京、台灣、上海及廣州的女團到場，包括來自香港的 IdG Sundae、IdG 2%、MaruZ 及夜瑠☆エピファニー；上海的心動 AfterSchool；廣州的戀音契約；以及台北的 TPE48。他們將會輪流於22 日及 23 日登場，為粉絲送上精彩表演。