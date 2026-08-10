海洋公園水上樂園限定浪池音樂祭 $298入場睇7大偶像團體

炎炎夏日，當然要盡情玩水，擊退酷熱！海洋公園水上樂園將於8月22日及 23 日舉行只限兩場的「ASIA IDOL FES — SPLASH IDOL CARNIVAL」，邀請來自東京及台灣等4個地方、7大偶像團體到場，輪流送上難忘演出。
匯集4地偶像團體
活動匯聚來自東京、台灣、上海及廣州的女團到場，包括來自香港的 IdG Sundae、IdG 2%、MaruZ 及夜瑠☆エピファニー；上海的心動 AfterSchool；廣州的戀音契約；以及台北的 TPE48。他們將會輪流於22 日及 23 日登場，為粉絲送上精彩表演。
持水上樂園即日門票 即可免費睇
粉絲只需持有任何有效的水上樂園即日門票，即可免費入場參加。想欣賞所有舞台，樂園同時推出「SPLASH IDOL CARNIVAL 2 日套票」，只需298元，即可於8月22日及23日下午 4 時後入園。
ASIA IDOL FES — SPLASH IDOL CARNIVAL
日期：2026年8月22日（星期六）
演出時間：下午6時30分至8時30分
日期：2026年8月23日（星期日）
偶像見面會：下午3時至5時正
演出時間：下午6時至9時40分