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出版：2026-Aug-10 15:00
更新：2026-Aug-10 15:00

海洋公園水上樂園限定浪池音樂祭 $298入場睇7大偶像團體

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Joe07

炎炎夏日，當然要盡情玩水，擊退酷熱！海洋公園水上樂園將於822日及 23 日舉行只限兩場的「ASIA IDOL FES — SPLASH IDOL CARNIVAL」，邀請來自東京及台灣等4個地方、7大偶像團體到場，輪流送上難忘演出。

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炎炎夏日，當然要盡情玩水，擊退酷熱！

匯集4地偶像團體

活動匯聚來自東京、台灣、上海及廣州的女團到場，包括來自香港的 IdG SundaeIdG 2%MaruZ 及夜瑠☆エピファニー；上海的心動 AfterSchool；廣州的戀音契約；以及台北的 TPE48。他們將會輪流於22 日及 23 日登場，為粉絲送上精彩表演。

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水上樂園即日門票 即可免費睇

粉絲只需持有任何有效的水上樂園即日門票，即可免費入場參加。想欣賞所有舞台，樂園同時推出「SPLASH IDOL CARNIVAL 2 日套票」，只需298元，即可於822日及23日下午時後入園。

ASIA IDOL FES — SPLASH IDOL CARNIVAL

日期：2026822日（星期六） 

演出時間：下午630分至830

日期：2026823日（星期日）

偶像見面會：下午3時至5時正

演出時間：下午6時至940

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