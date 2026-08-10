中環美食｜米芝蓮一星Arcane推夏日清新菜單！必試藍花蟹伴墨瑞鱈魚、北海道扇貝 期間限定美酒75折

米芝蓮一星Arcane推夏日清新菜單

炎炎夏日，最適合以清新佳餚喚醒味蕾。米芝蓮一星餐廳Arcane兩位主廚聯手推出全新時令菜單，用海洋與陸地的當造食材炮製精緻美食，夏天消暑必試！今次的新菜單有驚喜，海鮮控絕對不能錯過「藍花蟹伴墨瑞鱈魚」，鮮甜蟹肉配搭爽脆海蘆筍，再注入醇厚的黑松露高湯，每一口都散發著菊芋的獨特堅果香；另一亮點「北海道扇貝」則以酸橘醬汁提鮮，伴隨絲滑的薑味粟米蓉及三文魚籽，口感輕盈卻層次豐富，鮮甜味在口腔中瞬間爆發。除了海鮮，純素美食「番薯薄餅」同樣惹味，軟糯的薄餅鋪滿蜜餞海藻、雅枝竹與油浸雞油菌，酸甜交錯，配上自家製夏威夷果仁慕斯，餘韻細膩溫和，令人食慾大增！

品嚐美饌當然少不了佳釀點綴！由即日起至8月31日，餐廳同步推出期間限定葡萄酒優惠，全酒單內瓶裝酒均享75折（折後低至$450起），當中更涵蓋Thiénot、Pétrus及Domaine de la Romanée-Conti等名莊出品，有興趣的話一於試下啦！