松屋推2週年優惠 燒牛五花定食增量25%/連續7日派3萬張優惠券

松屋香港迎來開業2週年，宣佈8月11日至17日推出一連7日週年感謝優惠，指定燒牛五花定食肉量限時增加25%，價格不變。期間購買松屋或松乃家主餐，更可獲取限量優惠券，合共派發3萬張，送完即止，即睇以下優惠詳情。



燒牛五花定食增量25% 指定款式價格不變 8月11日上午9時至8月17日晚上11時59分期間，指定燒牛五花定食肉量增加25%，價格維持不變，包括燒牛五花定食、燒牛五花定食（肉雙倍）及辣泡菜牛肉湯・燒牛五花雙拼，相關主菜單點菜式亦可享增量優惠。 購買松屋或松乃家主餐 送3萬張限量優惠券 除定食增量優惠外，松屋亦會於週年推廣期間派發限量優惠券。凡於推廣期內購買松屋或松乃家主餐，即可獲取優惠券，合共30,000張，送完即止。 優惠券可於推廣期後的指定期間，到松屋或松乃家分店堂食使用，大家可以留意使用期限及適用分店。





白飯可轉西蘭花 $15起換配 松屋近期亦新增白飯轉配西蘭花選項，指定餐點可選擇將白飯轉換成西蘭花，提供200g及400g兩種份量，轉配價分別為$15及$30。 另外，松屋亦推出牛肉配西蘭花餐單，牛肉（中）配西蘭花$50起、牛肉（大）配西蘭花$60起。大家可按個人飲食需要選擇配搭，想減少碳水攝取或平日有健身習慣的話，亦多一個用餐選擇。



白飯可轉西蘭花 $15起換配