網上熱話｜16個月大幼兒家中跌倒成臉血 新手媽帶入院竟被老公好友斥：太誇張太緊張

天下父母都會緊張自己的子女，尤其是初生及孩童階段，小朋友未有自理能力時，父母及其他照顧者都有責任看顧小朋友。早前，一位新手媽媽在社交平台發文，指近日將16個月大的幼兒交由老公及其朋友幫忙照顧一陣，豈料小朋友竟不慎跌倒引致成臉血，當她急着送小朋友入醫院時，老公與朋友反斥她「太誇張太緊張」，令她不禁發文稱「想知其他人點睇」，引來大批網民力撐。

親生父疑疏忽照顧惹禍 早前，一位媽媽在threads發文，表示近日將16個月大的幼兒交由老公及其朋友「睇住一陣」，豈料即刻出事，幼兒在家中跌倒，因為臉部撞落地而導致「成個口同鼻都係血，即時腫咗，喊得好勁」。

新手媽即帶入院 竟被斥太誇張 作為父母見到小朋友受傷流血，第一個反應當然是帶去醫院做檢查，發文者亦不例外。當她帶幼兒去醫院時，老公及其朋友竟斥她的做法「太誇張、太緊張」。發文者又稱自己在意外發生後，曾向AI查詢應對方法，老公的朋友亦有評論她「哇，你好信AI」。