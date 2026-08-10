麥當勞聯乘CHIIKAWA ｜魚柳蝦堡強勢回歸！小八+兔兔限定包裝 套餐加$12歎黃金蟹餅

麥當勞與「CHIIKAWA ARTIVERSE」合作聯乘推出多款限定美食！由8月11日起，人氣「魚柳蝦堡」將會強勢回歸，與黃金蟹堡、菠蘿蝦堡及滋味蝦堡等成員合體，而櫻花蝦味Shake Shake薯條及白提子椰果梳打亦將限時登場！屆時魚柳蝦堡將換上萌爆的「小八」主題新裝，菠蘿蝦堡則為「兔兔」主題，連同其他CHIIKAWA角色主題的飲品杯、甜品及Shake Shake薯條袋，粉絲們切勿錯過！

麥當勞魚柳蝦堡強勢回歸

麥當勞聯乘CHIIKAWA ARTIVERSE合作，推出多款大受歡迎的人氣美食，而由8月11日起魚柳蝦堡更將強勢回歸，加上黃金蟹堡、菠蘿蝦堡及滋味蝦堡，蝦堡系列選擇相當豐富！魚柳蝦堡特別選用以捕獲自可持續發展區域的北太平洋深海狹鱈魚製成的魚柳，香脆炸蝦餅加上外脆內嫩炸魚柳，雙重酥脆滋味！

除了多款期間限定漢堡 ，大家只需加$9.5升級「大大啖套餐」，即可歎盡散發濃郁海鮮香氣的「櫻花蝦味Shake Shake薯條」，以及配搭清甜冰涼的「白提子椰果梳打」。另外購買任何超值套餐均可追加「$12歎黃金蟹餅」，輕鬆自製隱藏版「魚蝦蟹堡」，層次豐富滿足！優惠方面，麥當勞App將於同日會推出多款電子折扣，包括指定四道菜套餐減$5、套餐減$3等。而「滋味蝦堡超值套餐」亦會繼續以$39優惠價發售，無論堂食或App下單均可享用優惠。