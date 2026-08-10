新店關注組｜巴黎風情小館Bistrot＇s Suzette進駐啟德 羅啟豪二家姐名廚Tiff Lo任顧問(有片)

啟德天璽・天Mall陸續有多間新食肆進駐，最新有巴黎風情小館Bistrot＇s Suzette，由著名室內設計師Hernan Zanghellini操刀，更邀請了本地法國菜名廚Tiff Lo（《中年好聲音》第一季季軍羅啟豪的二家姐）擔任顧問主廚，設計菜單，帶來法式經典滋味。
現代精緻餐酒館
全店牆身用上小狗法式漫畫圖案襯托復古裝飾，氣氛輕鬆。酒紅色主調加上開放式廚房，令人感覺溫暖。顧問主廚Tiff Lo早年於倫敦曾跟隨米芝蓮三星傳奇名廚Pierre Koffmann 磨練技藝，及後效力不同星級餐廳。2020年在灣仔創立法式小餐館jean may，6年來累積了口碑，可是今年3月結業，不少熟客深感可惜。如今Tiff以顧問身份參與這家酒館的概念和菜式設計，展開餐飲界新篇章。這裡走現代精緻餐酒館（Modern Bistronomy）路線，選用優質時令食材入饌。
法式經典菜餚
前菜離不開法國傳統冷盤熟肉（Charcuterie），如花時間工夫製作的雞肝凍佐紅洋蔥醬及樸實的鄉村凍肉批。經典法式前菜少不了人手切碎的牛肉他他、配水波蛋及煙肉粒的清新版里昂沙律 。
編者星期六晚來試了煙燻三文魚法式釀蛋，配上秘製芥末醬很開胃。黑橄欖鷹嘴豆餅炸得鬆脆不油膩，蘸香草蜜糖芥末醬有中和平衡之感。法式洋蔥湯奉上時熱辣辣，啖啖洋蔥濃甜，加上Gruyère芝士更加香濃。
法式風味油封鴨腿
主菜選擇了紅酒燴牛肉，慢煮過的肉質相當軟腍，帶有膠質，紅酒汁特級濃郁，配薯蓉很夾！油封鴨腿配扁豆鴨皮焦脆鴨肉酥化，底下的扁豆吸收了肉汁。牛扒控可以選擇法式牛扒配薯條，配鮮明香濃的黑椒汁，展現法式風味。三文魚配甜椒醬以甜椒、番茄與洋蔥慢熬醬汁，重現法國加斯科尼地區的風味。
薄餅梳乎厘2合1
甜品既有法式蘋果薄批、焦糖燉蛋，亦有與別不同的Suzette香橙酒薄餅梳乎厘。靈感源自橙酒法式薄餅，將脆薄餅包裹著輕盈蓬鬆的梳乎厘，淋上經典香橙醬和香橙甜酒，一口脆又一口軟，散發橙酒香。
晚市前菜平均百多元，主菜由$158起，紅白酒類提供杯裝，迎合食客淺嘗搭配菜式。每逢週末會供應早午餐，讓大家輕鬆chill下。
Bistrot＇s Suzette
地址：九龍城啟德協調道10號天璽・天Mall G樓G02號舖
電話：3188 8896
營業時間：中午12時至晚上10時