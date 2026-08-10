新店關注組｜巴黎風情小館Bistrot＇s Suzette進駐啟德 羅啟豪二家姐名廚Tiff Lo任顧問(有片)

啟德天璽・天Mall陸續有多間新食肆進駐，最新有巴黎風情小館Bistrot＇s Suzette，由著名室內設計師Hernan Zanghellini操刀，更邀請了本地法國菜名廚Tiff Lo（《中年好聲音》第一季季軍羅啟豪的二家姐）擔任顧問主廚，設計菜單，帶來法式經典滋味。

全店牆身用上小狗法式漫畫圖案襯托復古裝飾，氣氛輕鬆。酒紅色主調加上開放式廚房，令人感覺溫暖。顧問主廚Tiff Lo早年於倫敦曾跟隨米芝蓮三星傳奇名廚Pierre Koffmann 磨練技藝，及後效力不同星級餐廳。2020年在灣仔創立法式小餐館jean may，6年來累積了口碑，可是今年3月結業，不少熟客深感可惜。如今Tiff以顧問身份參與這家酒館的概念和菜式設計，展開餐飲界新篇章。這裡走現代精緻餐酒館（Modern Bistronomy）路線，選用優質時令食材入饌。

法式經典菜餚

前菜離不開法國傳統冷盤熟肉（Charcuterie），如花時間工夫製作的雞肝凍佐紅洋蔥醬及樸實的鄉村凍肉批。經典法式前菜少不了人手切碎的牛肉他他、配水波蛋及煙肉粒的清新版里昂沙律 。

編者星期六晚來試了煙燻三文魚法式釀蛋，配上秘製芥末醬很開胃。黑橄欖鷹嘴豆餅炸得鬆脆不油膩，蘸香草蜜糖芥末醬有中和平衡之感。法式洋蔥湯奉上時熱辣辣，啖啖洋蔥濃甜，加上Gruyère芝士更加香濃。