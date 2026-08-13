Rituals 推夏日限定體驗 購物兼玩花藝工作坊 感受 Amsterdam 浪漫氣氛

今個夏天，Rituals 以阿姆斯特丹的藍白美學與鬱金香意象，將日常護理化成充滿儀式感的感官體驗。品牌由即日起至 9 月 6 日更會推出「Rituals with Love from Amsterdam」限定企劃，於香港各專門店、太古城中心限定互動點及官方社交平台帶來花藝工作坊、香氛明信片、扭蛋禮遇及聯乘藝術工作坊等活動，邀請大家在香氣、手作與視覺體驗中，感受 Amsterdam 系列的浪漫生活美學。

花藝工作坊：消費滿額可免費預約

今個夏天,由即日起至 9 月 6 日，品牌於香港各專門店、太古城中心「The Amsterdam Garden」限定互動點及官方社交平台推出多項體驗，包括花藝工作坊、香氛明信片、扭蛋禮遇及線上互動獎賞，讓顧客從香氣、視覺與手作感受 Amsterdam 系列的生活美學。

凡於香港 Rituals 專門店單一消費滿 $800，即可憑即日收據免費預約花藝工作坊乙次。活動期間，顧客於專門店任何消費即可獲贈明信片乙張，並可投入店內郵箱寄出香港本地地址。收件人憑明信片正本到店消費，可獲贈皇牌香氛泡泡瓶 50ml 乙支。另購物滿 $350，可獲 Amsterdam 限量版手扇及香氛泡泡瓶乙支，並可享購物回饋禮券。