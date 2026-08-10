深圳好去處｜CHIIKAWA聯乘MINISO期間限定水果市集！即睇入場必買攻略 鎧甲人＋超長香蕉兔兔

CHIIKAWA與MINISO合作聯乘，於深圳萬象天地開設期間限定店，店舖以「CHIIKAWA水果市集」為主題，吉伊卡哇、小八與兔兔等人氣角色統統換上清新夏日水果新裝，造型超可愛！另外同場亦設有多個充滿夏日氣息的打卡位與互動遊戲，鎧甲人亦將限時現身和客人進行互動，CHIIKAWA粉絲們記得把握入手機會！

深圳CHIIKAWA期間限定店 由即日起至8月30日 ，CHIIKAWA聯乘MINISO於深圳萬象天地開設期間限定店，店內特別發售多款限定萌爆周邊，包括毛絨公仔、掛件、透明水果主題痛包、手機掛飾、手機鏈及相機周邊等，論是收藏或日常使用，都能找到合心水的限定商品。

多款產品中，當中最矚目的絕對是限定夏日水果造型系列，分別有圓滾滾的「蘋果吉伊卡哇」、「西瓜小八」及「菠蘿兔兔」造型的毛絨公仔及掛件。另外亦必買「水果店員系列」的玩偶。如果你是兔兔粉絲，必買兔兔香蕉公仔，質感軟綿綿，尺寸極具份量，外型充滿喜感！