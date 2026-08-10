熱門搜尋:
熊本地震 車Cam直擊 香港足球盛會 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
%E7%94%9F%E6%B4%BB
出版：2026-Aug-10 20:00
更新：2026-Aug-10 20:00

深圳好去處｜CHIIKAWA聯乘MINISO期間限定水果市集！即睇入場必買攻略 鎧甲人＋超長香蕉兔兔

分享：
深圳好去處｜CHIIKAWA聯乘MINISO期間限定水果市集！即睇入場必買攻略 鎧甲人＋超長香蕉兔兔

深圳好去處｜CHIIKAWA聯乘MINISO期間限定水果市集！即睇入場必買攻略 鎧甲人＋超長香蕉兔兔

CHIIKAWA與MINISO合作聯乘，於深圳萬象天地開設期間限定店，店舖以「CHIIKAWA水果市集」為主題，吉伊卡哇、小八與兔兔等人氣角色統統換上清新夏日水果新裝，造型超可愛！另外同場亦設有多個充滿夏日氣息的打卡位與互動遊戲，鎧甲人亦將限時現身和客人進行互動，CHIIKAWA粉絲們記得把握入手機會！

11 📍深圳万象天地Chiikawa快闪店 2 狗不李包子😇 來自小紅書網頁版 2 万象天地chiikawa水果市集快闪首日速通🍉 2 🔅 來自小紅書網頁版 万象天地chiikawa水果市集快闪首日速通🍉 1 🔅 來自小紅書網頁版 万象天地chiikawa水果市集快闪首日速通🍉 8 🔅 來自小紅書網頁版

深圳CHIIKAWA期間限定店

由即日起至8月30日 ，CHIIKAWA聯乘MINISO於深圳萬象天地開設期間限定店，店內特別發售多款限定萌爆周邊，包括毛絨公仔、掛件、透明水果主題痛包、手機掛飾、手機鏈及相機周邊等，論是收藏或日常使用，都能找到合心水的限定商品。
多款產品中，當中最矚目的絕對是限定夏日水果造型系列，分別有圓滾滾的「蘋果吉伊卡哇」、「西瓜小八」及「菠蘿兔兔」造型的毛絨公仔及掛件。另外亦必買「水果店員系列」的玩偶。如果你是兔兔粉絲，必買兔兔香蕉公仔，質感軟綿綿，尺寸極具份量，外型充滿喜感！

深圳万象天地 8.8上午 乌nana补货中 1 就叫Mufasa 來自小紅書網頁版 Chiikawa水果市集快闪采购分享（实时情况） 1 卞郡 來自小紅書網頁版 (1) 深圳！名创优品Chiikawa水果市集快闪🍋 3 谷美姐姐的软糯小铺 來自小紅書網頁版 Chiikawa水果市集快闪采购分享（实时情况） 7 卞郡 來自小紅書網頁版 Chiikawa水果市集快闪采购分享（实时情况） 8 卞郡 來自小紅書網頁版 深圳！名创优品Chiikawa水果市集快闪🍋 5 谷美姐姐的软糯小铺 來自小紅書網頁版 深圳！名创优品Chiikawa水果市集快闪🍋 10 谷美姐姐的软糯小铺 來自小紅書網頁版 深圳！名创优品Chiikawa水果市集快闪🍋 9 谷美姐姐的软糯小铺 來自小紅書網頁版

互動攤位＋打卡位

除了限定周邊，場內亦設有多個主題打卡位置。當中CHIIKAWA單車打卡位以滿滿一籃水果造型娃娃作背景，粉絲可以坐上單車拍照，畫面充滿童趣。水果車則以繽紛水果作設計，配合CHIIKAWA角色布置，打卡一流！現場更設有夾水果遊戲，完成遊戲後可憑單據換領小禮品，增加逛市集時的互動樂趣。重點必玩「打包水果」環節中，大家熟悉的手工鎧甲人將會驚喜現身，親自為粉絲打包可愛的CHIIKAWA水果公仔，和大家作近距離互動。

CHIIKAWA水果市集主題快閃
日期：2026年8月2日至8月30日
地點：深圳萬象天地水廣場

Chiikawa一日果农活动！ 2 嘻嘻哈哈 來自小紅書網頁版 Chiikawa一日果农活动！ 3 嘻嘻哈哈 來自小紅書網頁版 Chiikawa一日果农活动！ 1 嘻嘻哈哈 來自小紅書網頁版 深圳万象天地 8.8上午 乌nana补货中 9 就叫Mufasa 來自小紅書網頁版 深圳万象天地 8.8上午 乌nana补货中 7 就叫Mufasa 來自小紅書網頁版 深圳万象天地 8.8上午 乌nana补货中 6 就叫Mufasa 來自小紅書網頁版

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務