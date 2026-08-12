2026 七夕情人節禮物推介｜20+款實用浪漫心意之選

8月19日就是2026年七夕情人節！又到了向另一半表達愛意的浪漫時刻。一份精心挑選的禮物，不但能為節日增添儀式感，更能傳遞平日難以言喻的心意。編輯特別為大家精選了以下20多款實用禮物靈感, 希望幫大家買到一份合心水的禮物，同時為二人留下難忘回憶的約會體驗。

七夕情人節禮物推介1. Rituals | Amsterdam系列香氛蠟燭

七夕情人節禮物推介 1. Rituals | Amsterdam 系列香氛蠟燭 燭杯採用真瓷製成，完美演繹藍瓷工藝。選用天然向日葵蠟，可燃燒長達70小時。點燃時，燭光穿透瓷瓶，映照出鬱金香與藍瓷的優雅光影。

七夕情人節禮物推介2. SEIKO | Prospex Speedtimer腕錶

七夕情人節禮物推介 2. SEIKO | Prospex Speedtimer 腕錶 Prospex系列也同時新增了一款靈感源自1960和1970年代經典Speedtimer腕錶的太陽能計時腕錶，體現了SEIKO在運動計時領域對精準度與易讀性的不懈追求。錶盤及配備測速計刻度的鋁製錶圈外圈均加入了紫色元素，賦予腕錶鮮明個性，更兼具高度實用性。

七夕情人節禮物推介3. Jo Malone London | 海鹽與佛手柑古龍水

七夕情人節禮物推介 3. Jo Malone London | 海鹽與佛手柑古龍水 以迷人香氣交織出兩幀截然不同的海岸風景。明亮璀璨的佛手柑掀開香氛序幕，活力四射的微澀柑橘芬芳，宛如破曉時分穿透凱爾特海濃霧的第一縷陽光。潮汐退卻後，香氣緩緩沉澱至感性沉穩的飄浮木基調，飽經海水與烈日經年累月洗禮下的木質香氣，交織陽光、海水與枯木的岩岸質感，為香調增添沉靜悠長的迷人層次感。

七夕情人節禮物推介4. ROH | 護髮精華液 + 噴霧套組

七夕情人節禮物推介 4. ROH | 護髮精華液 + 噴霧套組 頭皮煥活精華液 : 專為敏感、出油與掉髮困擾設計，ROH 頭皮煥活精華液以溫和而高效的修護機制，全面改善頭皮失衡狀態。 保濕滋養噴霧:為日常頭皮養護設計的輕盈調理型噴霧，融合高效功能性胜肽、胺基酸與生長活性精華， 從根源提升頭皮活力，改善出油與敏感問題，增強髮絲彈性同時深層補水, 柔順髮絲。

七夕情人節禮物推介 5. PENHALIGON'S | The Manoeuvres of The Baroness

七夕情人節禮物推介 5. PENHALIGON'S | The Manoeuvres of The Baroness 橙花與香緹奶油交織出優雅迷人的氣息，檀香木的沉靜力量。焚香氣息攝人心魄，與柑橘香氣縈繞交織。

七夕情人節禮物推介6. SK-II | SK-II x CRYBABY 限量版神仙水

七夕情人節禮物推介 6. SK-II | SK-II x CRYBABY 限量版神仙水 這是一場充滿心意的跨界合作，旨在讚美與鼓勵新世代 #FREETOBARE 的情感核心。提醒大家本應毫無保留、毫無顧忌地勇敢表達愛意、釋放情感，並自信展現真實肌膚。

七夕情人節禮物推介 7. SHISEIDO | 養膚柔霧修護精華粉底

七夕情人節禮物推介 7. SHISEIDO | 養膚柔霧修護精華粉底 被喻為「柔霧精華粉底」，細緻貼服肌膚，以 SHISEIDO 獨創 Serum First 精華環鎖科技，以多重護膚成分捉緊每秒修護時刻，同時打造柔霧亮澤妝效，持久輕盈控抽，塑造 24 小時不脫妝的完美妝容。

七夕情人節禮物推介 8. PEDRO | 七夕限定 Alyssa 麂皮編織單肩包禮盒 作為七夕特別版本，今個禮盒會特別額外附贈一款深紅色的心形吊飾。深紅與粉紅之間的鮮明色彩對比，猶如熱戀中撞擊出的甜蜜火花，不僅為整體造型注入活潑趣味，更讓使用者能隨心自由搭配，創造出專屬自己的個性化時尚符號。

七夕情人節禮物推介9. MIU MIU | BUBBLE SHOES

七夕情人節禮物推介 9. MIU MIU | BUBBLE SHOES 以盛行運動服美學的時代為藍本，將於千禧年代初問世的典藏鞋款重新演繹，結構鬆垮柔軟，鞋面匠心獨運，以皮革及麂皮精心巧製，配以薄襯墊，高貴與舒適兼備。鞋款綴上辨識度極高的Miu Miu標誌，配搭機能性棉質羅紋鞋帶，鞋帶頭浸染撞色彩漆，獨樹一幟的細節綻放真我個性及迷人自信。

七夕情人節禮物推介10. CHOPARD | Ice Cube 系列

七夕情人節禮物推介 10. CHOPARD | Ice Cube 系列 系列從立方體的精準比例汲取靈感，雕琢出風格鮮明的珠寶，以俐落線條與如建築般的極簡主義演繹當代珠寶美學。戒指與項鏈均以符合倫理道德標準 18K 白金打造，並鑲嵌鑽石，為日常注入閃耀光芒。這款男女合用的珠寶適合於任何場合佩戴，一縷陽光即能使其熠熠生輝。

七夕情人節禮物推介 11. The Ordinary | Lacto-PDRN + B9眼霜

七夕情人節禮物推介 11. The Ordinary | Lacto-PDRN + B9 眼霜 針對眼周肌膚主要衰老問題，顯著緊緻和撫平肌膚，效果即時而長效。由先進生物科技和經臨床實證的活性成分打造，配方能夠全面提供即時改善和持久效果。其輕盈又滋潤的質感適合日常便用。

七夕情人節禮物推介 12. THE WHOO | 秘貼 循環修護肌底精華

七夕情人節禮物推介 12. THE WHOO | 秘貼 循環修護肌底精華 作為潔面後的護膚第一步，肌底精華有助提升後續護膚品的吸收力，為肌膚打下穩固而健康的修護基礎。配方以有助改善肌膚氣血循環的解鬱秘丹為基礎，並加入核心抗衰老成分 NAD Power24 以及從膠體燕麥萃取研發出的 Repair Active，有效舒緩肌膚不適，呵護受損肌膚屏障，幫助肌膚回復穩定、細緻與彈潤狀態。

七夕情人節禮物推介 13. Charlotte Tilbury | 四色奢彩眼影盤

七夕情人節禮物推介 13. Charlotte Tilbury | 四色奢彩眼影盤 百搭芭蕾夢幻色調，具備如絲絨般細緻滑順的改良配方，能完美平滑紋理、瞬間柔焦，觸膚瞬間即能完美貼合，讓您隨心暈染，絕不飛粉，鎖色長達 12 小時！

七夕情人節禮物推介 14. Pandora | Pandora Moments

七夕情人節禮物推介 14. Pandora | Pandora Moments 次新作重新演繹經典 Snake Chain 蛇鏈手鏈及多款編織手環，配以溫暖柔和的粉金串飾與吊飾，讓回憶有了更細膩的寄託。熟悉的設計因全新色澤而煥發新意，不僅讓每一段記憶更具溫度，也為個人收藏帶來更多自由配搭的靈感。

七夕情人節禮物推介 15. Sennheiser | ACCENTUM Clip開放式真無線耳機

七夕情人節禮物推介 15. Sennheiser | ACCENTUM Clip 開放式真無線耳機 ACCENTUM Clip尺寸精巧，將自然環境感知、強勁低音響應與現代無線功能融為一體，全天候佩戴舒適，完美契合馬不停蹄的生活步調。

七夕情人節禮物推介16. PAUL & JOE玻璃水光唇釉

七夕情人節禮物推介 16. PAUL & JOE 玻璃水光唇釉 唇釉匠心結合內層「色彩水層」與外層「高透明清亮油層」：水性色料瞬間滲透雙唇，隨後透明油質在表面形成剔透光學薄膜。雙重結構不僅綻放深邃鮮嫩的玻璃光澤，更能牢牢鎖住色澤與水潤感，呈現持久、輕盈且零負擔的舒適妝效。雙唇宛如裹上糖衣般晶瑩閃耀，散發法式浪漫的獨特魅力。

七夕情人節禮物推介 17. BYREDO | 全新 FUTURE MEMORIES香氛

七夕情人節禮物推介 17. BYREDO | 全新 FUTURE MEMORIES 香氛 調香師 Quentin Bisch 以全新的方式呈現香草，不以傳統的「溫暖」或「慰藉」詮釋，而是將它視為被探索的對象，通過清晰而理性的視角重新審視。

七夕情人節禮物推介 18. Roger Vivier | Efflorescence花鑽系列

七夕情人節禮物推介 18. Roger Vivier | Efflorescence 花鑽系列

七夕情人節禮物推介 19. Christian Dior | 七夕系列

七夕情人節禮物推介 19. Christian Dior | 七夕系列 Dior Colibri 圖案呈現兩隻小鳥在經典Médaillon圓章前飛舞的優雅畫面，點綴於襯衫、連身裙、長裙與 T 恤之上。

七夕情人節禮物推介 20. Chloé | 七夕精選 Paddington 手袋以標誌性鎖扣與雋永設計，象徵共同走過的旅程和珍貴回憶，以及攜手邁向美好未來的承諾。 充滿Chloé 獨特風格的單品寵愛自己。除 Pleated Heart 設計及 Chloé Symbols 鎖匙扣外， Chloé Mini Paddington 首飾，包括頸鏈、耳環及戒指，亦為整體造型添上優雅細膩的女性魅力，成為七夕送禮的精緻之選。

七夕情人節禮物推介 21. Montblanc | Montblanc Writing Traveller公事包

七夕情人節禮物推介 21. Montblanc | Montblanc Writing Traveller公事包 擁有流暢的布局與完善的收納設計，整齊地放置書寫工具與個人物品，讓寫作的儀式感時刻伴隨大家，伴隨你在會議中的每一步。

七夕情人節禮物推介22. CHARLES & KEITH | 七夕系列

七夕情人節禮物推介 22. CHARLES & KEITH | 七夕系列 以浪漫的輕柔粉色為主調，帶來粉色花朵手袋連首飾禮盒。系列揉合細膩的女性化元素與俏皮現代感，呈現今個節日甜美而優雅的氣息。

七夕情人節禮物推介 23. Valentino | 七夕精選

七夕情人節禮物推介 24. Tiffany & Co. | Tiffany Knot 系列

七夕情人節禮物推介 24. Tiffany & Co. | Tiffany Knot 系列 以優雅蝴蝶結刻畫愛的緊密連結和深刻連繫所交織的不朽情感

七夕情人節禮物推介 23. OMEGA | 星座系列手錶

七夕情人節禮物推介 23. OMEGA | 星座系列手錶 星座系列一直是OMEGA展現女性魅力的代表作。今年品牌精選 4 款作品，將經典「Manhattan」設計（如標誌性托爪與半月形切面）結合繽紛色彩與珍稀材質，呈現現代女性的獨特風格。