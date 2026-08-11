貓狗也可以食中藥 獸醫拆解寵物中藥的應用

文、攝：Karen Yeung 鳴謝：東區24小時動物醫院 寵物生病，大部分主人第一時間都會帶牠看獸醫，接受檢查及西醫治療。除了西醫，貓狗同樣可以接受中獸醫診療，針灸以外，亦可以按照體質及病情服用中藥。中獸醫Dr.Kimmy表示，中藥在寵物醫療上的應用並不限於日常調理，臨床上亦會配合腎病、皮膚、長期腸胃問題等慢性疾病治療。部分接受化療的腫瘤動物，若出現食慾欠佳或治療相關不適，亦可以考慮以中藥作輔助。

中藥協助管理慢性病 部分慢性疾病需要較長時間管理，中藥可以因應動物的體質及病情加入治療。以皮膚問題為例，臨床上部分病例在配合中藥後較容易控制；長期腸胃問題則可以從中醫角度調理，協助改善便秘、腹瀉等情況。 腎病亦是其中一類可以考慮中西醫協作的疾病。中醫會從「腎氣」等角度辨證，再配合原有的西醫治療處理病情。不過，兩者並不是互相取代，例如腎病動物需要服用的降磷藥仍有其治療作用，中藥不能取代。 Dr.Kimmy認為，中西醫各有不同治療位置，部分情況下可以互相配合，目標並非一定要以其中一種治療取代另一種，而是按動物的實際病情調整治療方案。

患腫瘤化療期間 中藥可作輔助 中藥亦可以在腫瘤治療過程中發揮輔助作用。部分接受化療的動物會出現食慾欠佳，甚至因治療相關副作用而不願進食，臨床上會考慮配合中藥協助改善動物狀態。 Dr.Kimmy曾遇到一隻患有腫瘤、正接受化療的狗狗，期間食慾受到影響，餵食中藥時反而會主動舔食。獸醫指出，中藥並不一定如主人想像般苦，部分配方的味道甚至未必令動物抗拒。 不過，中藥在腫瘤治療中的角色主要是配合整體治療，而不是取代腫瘤本身的治療。獸醫指出，有些疾病未必可以逆轉，中醫較多是從調理體質、改善症狀及維持生活質素等方向着手。

寵物中藥不能照搬人用藥 雖然寵物同樣可以服用中藥，但獸醫提醒，寵物中藥與人用中藥並不能直接畫上等號。貓狗的肝臟代謝、毒素處理及部分酵素系統與人類存在差異，因此即使藥材名稱相同，適用的成分比例及劑量亦可能不同，部分藥物更屬於貓狗禁忌。 因此，中獸醫處方中藥時，除了按照中醫的「望、聞、問、切」了解體質及病情，亦會配合西醫檢查。獸醫舉例，如果發現動物肝臟或腎臟功能較弱，處方時便可能需要相應調整劑量，考慮藥物代謝及排出的情況。

先辨體質再用藥 寵物中醫其中一個特色，是處方並非單純按照症狀決定。獸醫表示，即使兩隻動物出現相同問題，體質不同，處方亦可能有所差異。 例如坊間常見含川貝的產品，在中醫理論中屬寒性，是否適合個別動物仍需視乎體質，不能單純因為某種中藥針對某個症狀，便認為所有出現相同症狀的寵物都適合。 這亦是中獸醫與一般保健概念的分別：除了觀察症狀，亦會從動物整體狀態及體質作判斷，再決定中藥是否適合加入治療。



中藥可與西藥並行 已經長期接受西醫治療的寵物，並不代表不能同時接受中醫治療。獸醫表示，臨床上部分腎病、皮膚及長期腸胃問題，都會採取中西醫協作方式，按不同治療需要安排中藥及西藥。 如兩者需要同時使用，獸醫表示一般會建議中藥及西藥相隔約兩小時服用；實際安排則需按所使用的藥物及動物病情判斷。 她形容，中醫與西醫並非「哪一個比較好」的選擇題，而是可以因應病情互相配合。部分情況下，中醫治療可以協助改善動物狀態，甚至減少對部分藥物或治療方式的需要；但亦有一些西藥具有中藥無法取代的作用。

健康寵物毋須定期服中藥 至於健康寵物是否需要定期接受中醫調理或服用中藥，獸醫則認為，如果動物本身健康，沒有特定醫療需要，並不需要為了「保健」而長期服用中藥。若主人希望從日常飲食作調理，則可以考慮食療，按動物的個別體質選擇合適食材。 她亦提醒，中藥雖然是傳統藥物，但並不代表任何情況下都適合使用。中醫同樣講求辨證，藥物需要配合體質及病情，才能發揮其在治療中的作用。



中藥可與西藥並行

中藥成寵物醫療另一選擇 對於習慣帶寵物看西醫的主人而言，中獸醫其實亦可以是寵物醫療的其中一個選項。除了針灸，中藥亦可以按照動物的體質及病情加入治療，在部分慢性疾病、腫瘤治療及症狀管理中作為輔助。至於採用哪一種治療方式，則需要由獸醫綜合動物的病情、體質及整體健康狀況作出判斷。

東區24小時動物醫院獸醫Dr. Kimmy