全面了解寵物泌尿健康：狗貓主人指南

泌尿系統疾病是寵物就診的常見原因之一。儘管狗和貓都可能患上此病，但其潛在原因卻大不相同。常見的臨床診斷包括泌尿道感染（UTIs）、尿石症（形成疼痛的膀胱結石）以及貓特有的特發性膀胱炎（FIC），這是一種無菌性且具有炎症性的疾病，與壓力密切相關。
為了準確診斷問題，獸醫通常會結合血液檢查、尿液分析、尿液培養和腹部影像檢查（如X光或超聲波），以直觀查看是否有結石存在。
警示信號：5個泌尿系統不適徵兆
識別下尿路疾病的早期預警訊號，有助防止輕微問題演變成緊急醫療狀況。如發現您的寵物有以下行為，請立即聯繫獸醫：
排尿時嘗試用力或排尿時間異常長。
尿中帶血，可能呈粉紅色或深紅色。
在排尿時發出叫聲或痛苦哀號。
頻繁上廁所，但每次只排出少量尿液。
在家中小便失禁，或貓貓突然在貓砂盆外排尿。
因局部刺激引起的頻繁舔舐生殖器部位。
如果狗或貓排尿困難且完全無法排出尿液，這屬於危及生命的阻塞緊急情況（多見於雄性狗或貓），請務必立即就醫。
專業營養與「MEMO」的力量
如果您的寵物被診斷出有膀胱結石或特發性膀胱炎，通常需要多方面的管理措施。獸醫會結合適當的藥物與處方飲食來介入。
針對因受壓力引發特發性膀胱炎的貓咪，一個非常有效的治療策略是多模式環境調整（MEMO，Multimodal Environmental Modification）。這包括改善家庭環境以減少貓咪焦慮感，比如增設垂直攀爬空間、提供充足的玩具，以及在安靜的位置設置額外且乾淨的貓砂盆。
然而，營養仍是預防泌尿問題復發的主要防線。現代的治療性泌尿處方糧是根據三個核心原則而生產的：
尿液稀釋：最關鍵的一步。降低尿液濃度可以稀釋其中的礦物質，降低結晶和結石形成的風險。專用處方糧可促進寵物增加飲水量，獸醫可能建議濕糧或混合飲食，部份配方還會透過精確調整鈉含量，自然地激發寵物飲水。
控制礦物質平衡：嚴格限制如鎂和磷等易形成結晶的營養成分。
pH值管理：保持尿液pH值在理想範圍內，有助預防某些類型的結石形成。不過，pH值僅是其中一個因素，最佳的臨床效果來自將pH值調節與尿液稀釋和礦物限制相結合。
常見疑問與最佳實踐
當獸醫處方含有調整鈉含量的泌尿處方糧時，部分主人會擔心會對寵物器官造成長期影響。幸運的是，科學研究提供了有力的保障。一項為期五年的研究，觀察健康老年貓食用鈉含量較高的泌尿處方糧的影響，結果顯示牠們的腎功能沒有惡化，血壓沒有升高，心臟結構亦沒有出現變化。只要適當使用，這些飲食方案對於長期維持健康是安全可靠的。
對於高度敏感的貓咪，獸醫常推薦「貓咪泌尿+膀胱紓緩」雙效配方的處方糧，這類配方不僅能調節泌尿系統的生理環境，還加入鎮定成分，緩解引發膀胱不適的情緒壓力。
團隊合作：讓全家人同心協力
如果獸醫要求您的寵物使用治療性泌尿處方糧，持之以恆是最重要的。只有在長期且單一飼餵該處方糧的情況下才有最佳效果。頻繁混合人類餐桌剩菜、零食或其他商業寵物食品，可能改變尿液的化學成分，讓處方糧失去療效。
因此，與家庭成員、室友或照顧者溝通非常重要，確保每個人都了解嚴格遵守飲食是醫療上的必要做法。
每隻寵物的生理需求不同，應採取量身定制的方法。如果您懷疑您的寵物出現相關症狀，或希望提前保護他們的膀胱健康，請諮詢您的家庭獸醫，討論使用泌尿飲食的最佳方案，為您的毛孩子製定最適合的照護方式。
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專欄：城大動物醫療中心 『動物醫聊』
簡介：本專欄由城大動物醫療中心的專科及全科獸醫，分享實用的寵物健康知識及資訊，提升大眾對動物健康的認識與照顧能力。
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