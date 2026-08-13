全面了解寵物泌尿健康：狗貓主人指南

泌尿系統疾病是寵物就診的常見原因之一。儘管狗和貓都可能患上此病，但其潛在原因卻大不相同。常見的臨床診斷包括泌尿道感染（ UTIs ）、尿石症（形成疼痛的膀胱結石）以及貓特有的特發性膀胱炎（ FIC ），這是一種無菌性且具有炎症性的疾病，與壓力密切相關。

為了準確診斷問題，獸醫通常會 結合血液檢查、尿液分析、尿液培養和腹部影像檢查（如 X 光或超聲波） ，以直觀查看是否有結石存在。

如果狗或貓排尿困難且完全無法排出尿液，這屬於危及生命的阻塞緊急情況（多見於雄性狗或貓），請務必立即就醫。

頻繁上廁所，但每次只排出少量尿液。

識別下尿路疾病的早期預警訊號，有助防止輕微問題演變成緊急醫療狀況。如發現您的寵物有以下行為，請立即聯繫獸醫：

專業營養與「 MEMO 」的力量

如果您的寵物被診斷出有膀胱結石或特發性膀胱炎，通常需要多方面的管理措施。獸醫會結合適當的藥物與處方飲食來介入。

針對因受壓力引發特發性膀胱炎的貓咪，一個非常有效的治療策略是多模式環境調整（MEMO，Multimodal Environmental Modification）。這包括改善家庭環境以減少貓咪焦慮感，比如增設垂直攀爬空間、提供充足的玩具，以及在安靜的位置設置額外且乾淨的貓砂盆。

然而，營養仍是預防泌尿問題復發的主要防線。現代的治療性泌尿處方糧是根據三個核心原則而生產的：