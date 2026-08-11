GODIVA限時半價優惠 一連兩星期指定朱古力買一送一

GODIVA再次推出半價優惠！即日起至2026年8月23日，GODIVA帶來雙重購物優惠。粉絲在全線香港GODIVA專門店入手指定朱古力，即可享低至半價優惠，不妨與家人好友分享甜蜜。
指定夾心及松露朱古力買一送一！
GODIVA推出雙重驚喜。顧客入手指定夾心及松露朱古力，即享買一送一優惠，感受香脆朱古力包裹著層次豐富的內餡的滋味。另外，GODIVA指定散裝片裝巧克力設有買十送十優惠，一次過品嘗濃醇深邃的85%黑巧克力、餘韻微甘的72%黑巧克力、口感柔和的50%黑巧克力，以及清新的牛奶朱古力。
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