親子造型必備鞋款！New Balance 204L 推新色兼首推童裝款

盛夏穿搭講求輕便舒適，同時亦要有造型感。New Balance 今個八月帶來多款新鞋，從主打日常穿著的 880R，到人氣薄底鞋 204L 新配色及童裝版本，為不同風格的夏日造型提供選擇。超人氣鞋款204L 則延續簡潔復古線條，今季不但有 IU（李知恩）及張員瑛示範不同配色，204LMMA 元祖色亦同步回歸，更首次加入童裝款，喜歡假日著親子裝的家庭就最適合不過。

IU 親身示範 204L 新色

人氣薄底鞋 204L在今夏推出多款新配色，包括以麂皮打造的純黑色及大地駝色，風格低調得來又有質感；系列亦有金屬銀色配深藍線條版本，整體視覺效果較為搶眼，適合喜歡在造型上添加亮點的大家。

鞋迷熟悉的 204LMMA 元祖色亦同步回歸，當中保留了系列最具代表性的復古氣質。品牌代言人 IU（李知恩）及張員瑛亦分別示範不同配色，令 204L 的簡潔輪廓更容易被放入日常穿搭之中，從休閒造型到帶有時尚感的配搭都相當合適。