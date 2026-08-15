親子造型必備鞋款！New Balance 204L 推新色兼首推童裝款

盛夏穿搭講求輕便舒適，同時亦要有造型感。New Balance 今個八月帶來多款新鞋，從主打日常穿著的 880R，到人氣薄底鞋 204L 新配色及童裝版本，為不同風格的夏日造型提供選擇。超人氣鞋款204L 則延續簡潔復古線條，今季不但有 IU（李知恩）及張員瑛示範不同配色，204LMMA 元祖色亦同步回歸，更首次加入童裝款，喜歡假日著親子裝的家庭就最適合不過。
IU 親身示範 204L 新色
人氣薄底鞋 204L在今夏推出多款新配色，包括以麂皮打造的純黑色及大地駝色，風格低調得來又有質感；系列亦有金屬銀色配深藍線條版本，整體視覺效果較為搶眼，適合喜歡在造型上添加亮點的大家。
鞋迷熟悉的 204LMMA 元祖色亦同步回歸，當中保留了系列最具代表性的復古氣質。品牌代言人 IU（李知恩）及張員瑛亦分別示範不同配色，令 204L 的簡潔輪廓更容易被放入日常穿搭之中，從休閒造型到帶有時尚感的配搭都相當合適。
首度推出童裝版本 親子造型更易配襯
今季 204L 亦首度推出童裝款式，讓大人與小朋友可以穿上同系列鞋款出街。童裝版本設計會與成人款的銀藍配色營造呼應，再加上活潑溫暖的棕調泥啡色，方便一家人在暑假外出、旅行或打卡時打造一致但不刻意的親子造型。
880R 登場：復古跑鞋走入日常穿搭
近年復古跑鞋成為街頭造型重點，New Balance 亦把這股時尚熱潮延伸至 880 跑步家族。全新 880R 不再只著眼於專業跑步表現，而是以日常穿搭為核心，透過麂皮與透氣網布拼接，營造層次感鮮明的鞋面設計。無論配襯寬鬆襯衫、牛仔褲或寬版長褲，都能輕鬆帶出日系 City Boy 味道。
夏日限時優惠：指定 880R 可享折扣
配合新鞋上市，New Balance 將於 8 月 13 日至 31 日期間，在香港零售門市、專門店及官方網店推出夏日限時優惠。客人購買兩件指定正價產品，可享 8 折優惠；如折後總額滿 $1,600，則可再減 $100。
夏日優惠限定只適用於全新登場的 880R 系列，讓鞋迷以超值的「雙重折上折」優惠入手復古機能跑鞋；而 204L 及1890A系列則不適用於在優惠活動內。