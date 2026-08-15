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出版：2026-Aug-15 10:00
更新：2026-Aug-15 10:00

親子造型必備鞋款！New Balance 204L 推新色兼首推童裝款

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親子造型必備鞋款！New Balance 204L 推新色兼首推童裝款

親子造型必備鞋款！New Balance 204L 推新色兼首推童裝款

盛夏穿搭講求輕便舒適，同時亦要有造型感。New Balance 今個八月帶來多款新鞋，從主打日常穿著的 880R，到人氣薄底鞋 204L 新配色及童裝版本，為不同風格的夏日造型提供選擇。超人氣鞋款204L 則延續簡潔復古線條，今季不但有 IU（李知恩）及張員瑛示範不同配色，204LMMA 元祖色亦同步回歸，更首次加入童裝款，喜歡假日著親子裝的家庭就最適合不過。

IU 親身示範 204L 新色 IU 親身示範 204L 新色 New Balance 204L 首推童裝款 New Balance 204L 首推童裝款 New Balance 204L 首推童裝款 New Balance 204L 推新色兼首推童裝款 New Balance 204L 推新色兼首推童裝款

IU 親身示範 204L 新色

人氣薄底鞋 204L在今夏推出多款新配色，包括以麂皮打造的純黑色及大地駝色，風格低調得來又有質感；系列亦有金屬銀色配深藍線條版本，整體視覺效果較為搶眼，適合喜歡在造型上添加亮點的大家。

鞋迷熟悉的 204LMMA 元祖色亦同步回歸，當中保留了系列最具代表性的復古氣質。品牌代言人 IU（李知恩）及張員瑛亦分別示範不同配色，令 204L 的簡潔輪廓更容易被放入日常穿搭之中，從休閒造型到帶有時尚感的配搭都相當合適。

首度推出童裝版本 親子造型更易配襯

今季 204L 亦首度推出童裝款式，讓大人與小朋友可以穿上同系列鞋款出街。童裝版本設計會與成人款的銀藍配色營造呼應，再加上活潑溫暖的棕調泥啡色，方便一家人在暑假外出、旅行或打卡時打造一致但不刻意的親子造型。

880R 登場：復古跑鞋走入日常穿搭 880R 登場：復古跑鞋走入日常穿搭 880R 登場：復古跑鞋走入日常穿搭

880R 登場：復古跑鞋走入日常穿搭

近年復古跑鞋成為街頭造型重點，New Balance 亦把這股時尚熱潮延伸至 880 跑步家族。全新 880R 不再只著眼於專業跑步表現，而是以日常穿搭為核心，透過麂皮與透氣網布拼接，營造層次感鮮明的鞋面設計。無論配襯寬鬆襯衫、牛仔褲或寬版長褲，都能輕鬆帶出日系 City Boy 味道。

夏日限時優惠：指定 880R 可享折扣

配合新鞋上市，New Balance 將於 8 13 日至 31 日期間，在香港零售門市、專門店及官方網店推出夏日限時優惠。客人購買兩件指定正價產品，可享 8 折優惠；如折後總額滿 $1,600，則可再減 $100

夏日優惠限定只適用於全新登場的 880R 系列，讓鞋迷以超值的「雙重折上折」優惠入手復古機能跑鞋；而 204L 及1890A系列則不適用於在優惠活動內。

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