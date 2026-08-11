深圳好去處｜Miffy海島系列期間限定店 必買盲盒/CCD相機 打卡即送精品

召集Miffy粉絲！人氣IP角色Miffy（米菲）與MarTUBE馬克圖布攜手合作，於深圳深業上城開設期間限定快閃店，店舖以「miffy海島系列」為主題，Miffy特別換上清新夏日海島造型，搭配藍白配色佈置，充滿度假氣氛，打卡一流！場內特設多個海島主題打卡位，更推出限定CCD相機、盲盒掛件等萌爆周邊，粉絲在現場打卡完成指定任務即可獲贈miffy精品，記得把握機會入手！

深圳miffy海島系列快閃店 由即日起至9月13日，Miffy聯乘MarTUBE馬克圖布於深圳深業上城小鎮西廣場開設期間限定快閃店，店內發售多款海島主題限定周邊，包括毛絨掛件、CCD相機、吸管杯及沙灘包等，無論是收藏或日常使用，都能找到心水商品！ 多款產品中，必搶多款限定海島系列新品，分別有「Miffy海島掛件盲盒」、「Miffy海島系列CCD相機」及「Miffy海島系列沙灘包」，造型清新可愛。快閃限定款方面，「草帽小熊」和「Miffy小兔子」毛絨掛件僅於線下快閃店發售，收藏價值極高！另外常規新品則包括「Miffy海島毛絨掛件」及「Miffy海島系列吸管杯」，非常實用，適合日常配搭。

著數優惠 打卡及消費即送Miffy精品 逛完市集記得把握機會換取限定禮品！只要關注指定官方社交平台帳號（@MarTUBE馬克圖布），發佈3張或以上的現場照片並附上30字筆記，加上指定關鍵字「馬克圖布米菲海島系列」、話題「#馬克圖布米菲」及商場定位，即可向店員核驗並領取「打卡禮貼紙套裝」，每日限量，先到先得。 此外，凡於店內消費即可獲贈miffy快閃限定禮袋；消費滿人民幣299元即送「限定束口袋DIY套裝」；滿人民幣399元更送「限定扇DIY套裝」。禮品數量有限，送完即止。



深圳Miffy海島系列快閃店

日期： 即日起至9月13日

營業時間： 10:00 - 22:00

地點： 深圳深業上城 L3 小鎮西廣場