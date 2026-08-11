香港維港凱悅尚萃推狗狗友善餐飲 「萌犬點心派對」主人、狗狗都有專屬美食

香港維港凱悅尚萃酒店旗下「尚萃軒」、「北川小館」及「The Farmhouse Deli 餅店」推出狗狗友善餐飲服務，指定室內用餐區容許大家帶同愛犬入座，其中於「尚萃軒」及「北川小館」用餐，更可免費獲贈一籃「狗狗點心」。酒店亦將於9月6日舉行「萌犬點心派對」，設六道菜餐宴、狗狗點心、打卡位及寵物市集等活動，早鳥門票低至$310.4+。



3間餐廳開放狗狗友善用餐 免費送狗狗點心 酒店今次推出的狗狗友善餐飲服務，包括「尚萃軒」、「北川小館」及「The Farmhouse Deli 餅店」，大家可以帶同愛犬到指定室內用餐區用餐。 當中「尚萃軒」主打京式明爐烤鴨、經典中菜及時令海鮮，「北川小館」則以地道川味菜式為主；兩間餐廳的狗狗友善用餐區均設於「北川小館」內，可按餐廳供應選擇菜式。 帶狗狗到「尚萃軒」或「北川小館」用餐，愛犬可免費獲贈一籃「狗狗點心」。酒店設置「狗狗點心車」，提供6款選擇，包括籠蒸滋味球、鱈魚花膠卷、上湯鵪鶉蛋、鴨肉多春魚、雞肉多春魚及凍乾手切鴨肉片，亦可額外加購，每籃$48+。

「The Farmhouse Deli 餅店」則提供環球輕食及手工飲品，營業時間由早上8時至晚上9時，狗狗友善用餐只限現場候位。用餐後亦可帶愛犬到酒店戶外平台「Upper Farm 毛孩放電草地」走走。



9月6日「萌犬點心派對」 狗主狗狗都有專屬美食 如果想一次過與愛犬參加更多活動，酒店將於9月6日下午3時至5時在「北川小館」舉行「萌犬點心派對」。狗主可享用六道菜美饌及活動期間無限暢飲中國茗茶，而每兩位參加者可免費攜同一隻狗狗入場，狗狗同樣可獲一籃「狗狗點心」。 六道菜餐單由行政總廚陳偉傑師傅主理，包括精緻點心、蟹肉灌湯餃、XO醬鮮菌炒帶子等菜式。想飲得盡興，亦可選擇「2小時無限暢飲套餐」，活動期間可享氣泡酒、精選餐酒、啤酒、汽水及中國茗茶。

狗狗打卡、最佳造型比賽＋迷你寵物市集 活動現場有戶外露天花園，狗狗可以參與互動遊戲及最佳造型狗狗比賽，並於多個毛孩打卡位影相留念，得獎者有機會獲得Wooffoo香港點心主題寵物玩具等禮品。 另外，寵里MDF高級犬隻訓練師周穎延將分享狗狗餐桌禮儀，講解帶愛犬外出用餐時的實用技巧；現場亦設迷你寵物市集，由Good Grooming策劃，集合Plume Care、ZEAL Pet Food、Puppermint、Candy Apple Pet Supply及Mongster等品牌。 參加者亦可獲贈禮品包一份，總值超過$350，禮品包括寵物食品、寵物保濕噴霧等，由Good Grooming、Meal Rical、OneDegree、Royal Canin及Wooffoo等品牌送出。

門票早鳥低至$310.4 兩人可帶一隻狗 「萌犬點心派對」每位正價$388+，於8月23日晚上11時59分前預訂可享早鳥價$310.4+；每兩位參加者可免費攜帶一隻狗狗，額外狗狗則每隻$48+，並包括一籃「狗狗點心」。 另外亦設「萌犬點心派對連2小時無限暢飲套餐」，正價每位$568+，早鳥價$490.4+，除六道菜美饌及禮品包外，亦可享2小時無限暢飲氣泡酒、精選餐酒、啤酒、汽水及中國茗茶。



香港維港凱悅尚萃酒店狗狗友善餐飲 「尚萃軒」

地址：西座2樓

營業時間：每日中午12時至下午3時、晚上6時至10時

狗狗友善用餐：指定室內區 「北川小館」

地址：西座2樓

營業時間：每日中午12時至下午3時、晚上6時至10時

狗狗友善用餐：指定室內區 「The Farmhouse Deli 餅店」

地址：西座2樓

營業時間：每日早上8時至晚上9時

狗狗友善用餐：只限現場候位 萌犬點心派對 日期：2026年9月6日（星期日）

時間：下午3時至5時

地點：北川小館

門票：每位$388+；8月23日或之前早鳥價$310.4+

無限暢飲套餐：每位$568+；早鳥價$490.4+

額外狗狗入場：每隻$48+

備註：每兩位參加者可免費攜帶一隻狗狗；每隻參與活動的狗狗可獲一籃「狗狗點心」。活動及餐飲均須遵守酒店狗狗友善用餐指引及餐廳守則。





