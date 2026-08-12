綠在沙田「森林保衛戰」嘉年華 魔法Recycleland免費參加 學整紙箱扭蛋機/膠樽水槍

為了向公眾推廣減廢和綠色生活觀念，「綠在沙田」將於8月15、16日(星期六及日)，於石門安平街舉辦名為《魔法Recycleland x森林保衛戰：去去垃圾走！》環保魔法嘉年華。活動將結合魔法與環保主題，還有多個互動遊戲，邀請家長與小朋友化身「見習魔法師」，透過實踐乾淨回收，擊退污染詛咒。 Magic “R”s！大嘥鬼減廢遊戲屋 活動「大嘥鬼減廢遊戲屋」，市民可化身為環保實習生，利用勇氣與環保智慧挑戰重重闖關任務。只要成功解鎖減廢密碼，並在「見習魔法手冊」蓋滿指定印章，即可換領「綠在沙田」大嘥鬼活動限定紀念品，並獲得「惜．物分享站」入場券。

Magic Hands！循環魔法工作坊 日常生活中看似無用的廢棄物，只要加上創意，就能透過雙手施展重用魔法。在兩天的活動裡，現場將開辦多個升級再造工作坊，教導大家製作充滿童趣的紙箱扭蛋機、百變玻璃揮樽、消暑的膠樽水槍，以及夢幻的魔法水蠟燭。 Magic STEAM！廢物不廢展覽室 環保與科技一直相輔相成，嘉年華特別邀請到潮州會館中學、建造業零碳天地，以及綠環等專業團隊。他們將在「綠在沙田」中展示前沿的STEAM科技升級魔法，向大眾示範如何轉廢為能的創新意念。

Magic Swap！惜．物分享站 為了貫徹源頭減廢、物盡其用，「綠在沙田」場內設有物資交換平台。市民可以憑入場券或透過指定方式，在分享站內換取實用的二手好物，用行動延續物品的生命周期，減少不必要的資源浪費。 Magic Tour！魔法綠遊遊 現場將有專業綠色導賞員，帶領市民遊覽這座綠色建築，深度解析各個藝術裝置背後的綠色秘密。導賞員亦會提供現場闖關指導，讓參與者進一步認識「綠在沙田」這座綠色地標的獨有特色。 網上預約名額有限 由於部分限定活動如「魔法綠遊遊導賞團」及「循環魔法工作坊」設有人數限制，有興趣參與的市民需提早透過官方活動報名表格線上登記，名額有限，額滿即止。

《魔法Recycleland ✕ 森林保衛戰：去去垃圾走！》環保嘉年華詳情： 日期：8月15日至16日(星期六及日，上午11時至下午5時) 地點：沙田石門安平街10號綠在沙田 (鄰近港鐵石門站) 費用：全免 查詢：2285 9433 報名連結：線上報名