Marimekko2026早秋家品｜10款Oiva飯碗系列首度登場！即睇香港及中國內地獨家限定款式

芬蘭設計師品牌Marimekko正式發布2026年早秋家品系列！今季品牌延續年度主題「Art of Printmaking 印花藝術」，除了多款北歐花卉圖案外，今次更特別推出香港及中國內地獨家限定家品系列！當中包括靈感源自經典文學《小王子》的玫瑰圖樣、專為亞洲餐桌設計的飯碗餐具，極具質感。想為居家空間營造北歐溫馨質感與儀式感，下文即睇詳情！

香港及中國內地獨家限定系列 今季最受矚目的焦點，莫過於專為香港及中國內地打造的獨家限定家品系列，一共推出 8 款精緻餐桌用品。當中極具話題性的「Vihkiruusu（婚禮玫瑰）」系列，靈感源自經典小說《小王子》中那朵獨一無二的玫瑰，精細描繪出花朵超凡脫俗的空靈之美，讓餐桌瞬間變成優雅迷人的芬芳花園。另外同場登場的「Pikkuinen Unikko」系列，「Pikkuinen」在芬蘭語中代表「微小」，將品牌標誌性的 Unikko 罌粟花圖案轉化為精巧迷你版本，為經典設計增添一份別緻可愛的氣息。

融入亞洲餐桌文化 全新 Oiva 飯碗系列 除了獨家限定款，經典 Oiva 餐具系列亦迎來驚喜突破。今季設計靈感取材自全球多元餐桌文化，特別針對亞洲人的飲食習慣，為經典 Oiva 系列注入全新的碗形設計。全系列備有兩種質感配色及五種獨特碗碟款式，每款餐具皆排列著經典的 Unikko 花卉圖騰。不論是平日一家人溫馨用餐，還是週末邀請朋友來家裡聚會慶祝，都能輕易烘托出熱鬧新鮮的餐桌氛圍。其精美設計亦非常適合選作生日、結婚祝賀或送給好友的貼心禮物。

必買翡翠綠 3D 立體Unikko花盤 想提升客廳與餐桌的視覺層次，玻璃器皿無疑是極佳的點綴。以隨意傾斜輪廓聞名的「Sukat makkaralla」玻璃器皿系列，今季換上充滿暖意的琥珀色調回歸，推出玻璃杯與水壺，為日常用餐和節日招待帶來獨特、快樂和輕鬆的待客之道。此外，品牌更持續探索 3D 立體家居用品，推出大膽而精緻的 Unikko 形狀 3D 立體玻璃盤，分別有清涼沉穩的翡翠綠及溫柔甜美的淺莓色可供選擇。立體的花朵輪廓配上精緻玻璃光澤，光是擺放在桌上就宛如一件藝術品！