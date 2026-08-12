7-Eleven咖啡渣變身本地農作物　5款7-SELECT新品登場

平日飲完咖啡留下的咖啡渣，原來可以「變身」成餐桌上的食材。7-Eleven今年再聯同美心集團及WeGen farming推出「味．道出意義」系列，將7CAFÉ咖啡渣轉化成天然酵素，用於培育本地農作物，再製成5款7-SELECT新品，當中包括飯盒、湯品、粥品、飯糰及烘焙產品。

咖啡渣變天然酵素 種出3款本地農作物

7-Eleven旗下逾760間7CAFÉ每日產生大量咖啡渣，今次與WeGen farming合作，將咖啡渣轉化成天然酵素，應用於循環再生農業。據介紹，相關方法有助改善農作物生長及土壤生態，同時減少使用化學農藥及化肥。

今次7-SELECT新品選用了3款由WeGen farming種植的本地農作物，包括阿成南瓜、華珍粟米及沖繩種苦瓜。阿成南瓜口感粉糯，帶有天然栗子香氣；華珍粟米皮薄多汁，味道鮮甜；沖繩種苦瓜則果肉較厚，苦味比傳統品種柔和。

另外，根據美心委託獨立研究機構RESET CARBON進行的碳足印計算，WeGen farming種植的南瓜、沖繩種苦瓜及粟米，碳足印較同品種農產品分別低41%、7%及37%。