7-Eleven咖啡渣變身本地農作物　5款7-SELECT新品登場

平日飲完咖啡留下的咖啡渣，原來可以「變身」成餐桌上的食材。7-Eleven今年再聯同美心集團及WeGen farming推出「味．道出意義」系列，將7CAFÉ咖啡渣轉化成天然酵素，用於培育本地農作物，再製成5款7-SELECT新品，當中包括飯盒、湯品、粥品、飯糰及烘焙產品。
咖啡渣變天然酵素 種出3款本地農作物
7-Eleven旗下逾760間7CAFÉ每日產生大量咖啡渣，今次與WeGen farming合作，將咖啡渣轉化成天然酵素，應用於循環再生農業。據介紹，相關方法有助改善農作物生長及土壤生態，同時減少使用化學農藥及化肥。
今次7-SELECT新品選用了3款由WeGen farming種植的本地農作物，包括阿成南瓜、華珍粟米及沖繩種苦瓜。阿成南瓜口感粉糯，帶有天然栗子香氣；華珍粟米皮薄多汁，味道鮮甜；沖繩種苦瓜則果肉較厚，苦味比傳統品種柔和。
另外，根據美心委託獨立研究機構RESET CARBON進行的碳足印計算，WeGen farming種植的南瓜、沖繩種苦瓜及粟米，碳足印較同品種農產品分別低41%、7%及37%。
5款新品登場 飯盒、粥品同麵包都有
今次「味．道出意義」系列推出5款7-SELECT新品，比去年首階段合作增加更多食品種類，大家由早餐到下午茶，都可以食到由咖啡渣酵素培育的本地農作物。
7-SELECT 豉汁涼瓜豬柳飯（$33）
本地沖繩種苦瓜配豉汁及豬柳，苦瓜的微苦味配上豉汁鹹香，豬柳則保持嫩滑口感。
*每購買一盒指定7-SELECT飯盒，7-Eleven會捐出$0.5予「北河同行」，支持社區派飯及膳食援助服務。
7-SELECT 南瓜栗子湯（$22）
以本地阿成南瓜配搭栗子熬製，南瓜本身帶有淡淡栗子香，配合栗子的甜香，湯品口感較濃郁細滑。
7-SELECT 粟米南瓜雞肉粥（$16）
將華珍粟米、阿成南瓜及雞肉加入粥品，粟米的鮮甜配合南瓜的綿密口感，整體味道較清甜。
7-SELECT 粟米肉鬆醬油飯糰（$10）
華珍粟米加入醬油飯糰，配上肉鬆，鹹香飯糰中帶有粟米的鮮甜，作為早餐或下午茶都方便。
7-SELECT 南瓜合桃包（$12）
酸種麵糰加入本地阿成南瓜粒及合桃，南瓜帶天然甜香，合桃則增加堅果口感，將本地農作物加入日常麵包選擇。