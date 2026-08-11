新店關注組｜實試中環韓式炭火烤肉餐廳YuSang 每日新鮮手作豆腐 自家醃製泡菜

中環太子大廈繼珍姐海鮮火鍋飯店之後，再有新開韓式餐廳YuSang進駐。最大的特色在於廚房裝置備長炭火烤爐，炙燒牛肋骨、五花肉更添炭火香氣，最適合配自家浸萃的米酒。與友人坐在卡位把酒談天，甚有私隱。

佐酒美饌主題 店名YuSang意指佐酒美饌，靈感來自「流觴曲水」(유상곡수 Yusang goksu) ，一宗古時文人雅集的賞酒盛事。韓國擁有豐富多元的釀酒文化，韓國佳釀「술 Sool」在饗宴中佔有重要角色。酒單搜羅韓國頂級燒酒 (Soju)、手工米酒 (Makgeolli)、精品水果酒以及韓國陳年蒸餾酒。特別推介自家調校的蜂蜜及柚子風味米酒，以及採用韓國高興郡特產柚子釀製的高興柚子酒 (Goheung Yuja Wine)，其果香搭配烤肉是不錯的選擇！

頂級炙烤1++韓牛 店內的燒烤由廚師以備長炭爐燒製，然後奉上給客人品嘗。炙烤牛肋骨先慢燉，再塗上特製醬汁，以炭火炙烤，帶出炭火風味。頂級炙烤1++韓牛肉眼，配濃郁韓式牛肉原汁、新鮮山葵及香烤蒜頭，展現韓式風情。

必食泡菜燉五花肉 編者上星期五第一日試業晚上來實試單點韓菜，先奉上六小碟韓式涼拌小吃開一開胃口。接著來一道微辛口的泡菜燉五花肉，肥瘦相間的本地優質豬五花肉，以自家釀製長達7天的熟成泡菜濃汁慢火燉煮8小時，令五花肉入透味，然後以明火炭爐炙烤出煙燻焦香，泡菜酸香鮮明濃惹。佐以自家製抹上紫蘇油的鹽滷豆腐一齊品嘗，是最佳配搭，能化解五花肉的油脂感。

結合意式芝士創作韓式料理 有幾道菜頗有新意，其一芝麻葉布拉塔結合了意大利布拉塔芝士與韓國傳統食材芝麻葉，並加入羅勒打製成特調青醬，搭配以橄欖油、鹽及胡蘿蔔醃製2天的醃漬番茄仔，以及以紫蘇油醃製的青瓜。柔滑的奶香與草本的撞擊下，帶來清涼感。

海膽魚子御卷口感豐富 另一道海膽魚子御卷，靈感來自傳統韓式紫菜飯卷，米飯以鮑魚肝醬與特製韓式醬油煮過，餡料釀了吞拿魚、芝麻葉及白泡菜，面層鋪上滿載海洋精華、軟滑入口即融的海膽和黑魚子，口感都幾豐富。刨上新鮮黑松露薄片的牛肉，選用美國頂級和牛板腱，肉質軟嫩juicy。

炸雞新食法 韓式炸雞有新玩法！YuSang炸雞將去骨雞腿肉放油炸，頂層鋪上紫蘇油鮮忌廉芝士，並綴以魚子及黑魚子醬，鹹香、奶香在口中齊齊爆發。不過吃一件就夠，否則會膩。

YuSang 地址：中環遮打道10號置地廣場太子大廈1樓105-109號舖 電話：9235 3527 營業時間：11:30-22:00