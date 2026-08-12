新派粵菜「八玥翡翠」進駐太古城　重現傳統點心車　開幕晚市送脆皮雞

太古城再有新餐廳進駐。現代粵菜餐廳「八玥翡翠」（Canto Jade）於近日開幕，主打新派粵菜之餘，更重現傳統點心車，讓大家可以即場挑選手作點心。新店開幕期間更有限時優惠，送招牌「翡翠蔥油脆皮雞」半隻，即睇以下詳情。

招牌「八玥雀籠點心」($238／每款兩件)一次集合6款手作點心，包括水晶鮮蝦餃、翡翠菜苗餃、黑松露燒賣、蘋果叉燒酥、鮑魚雞盞酥及陶土金沙球，而且全天候供應。

香港茶樓昔日常見的點心車，近年已較少在餐廳見到，「八玥翡翠」就將這種飲茶方式重新帶回餐桌。點心車會推到客人面前，大家可以即場挑選不同點心。

新派粵菜登場 6款招牌菜

主菜則以傳統粵菜為基礎，加入不同食材及烹調方式。湯品有「肉汁土蛋燉羊肚菌瓦罐湯」($78／位)，以羊肚菌、土雞蛋及手剁豬肉放入瓦罐慢燉逾4小時。

喜歡濃郁口味人士可以留意「茴香芝士蕃茄焗牛肉配16吋大油條」($198)，牛肉以蕃茄、芝士及茴香烹調，再配上一條16吋即炸大油條；「火山岩石燒脆鱔」($228)則以火山岩石盛載上桌，保持脆鱔的熱度及口感。

「秘製火燄黑叉燒」($168)以五花腩醃製24小時，經雙重烘焙後，於上桌前澆上威士忌點火；「翡翠蔥油脆皮雞」($208／半隻)則選用三黃雞，炸至外皮香脆，再配上特製綠蔥油。