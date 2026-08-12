新派粵菜「八玥翡翠」進駐太古城　重現傳統點心車　開幕晚市送脆皮雞

太古城再有新餐廳進駐。現代粵菜餐廳「八玥翡翠」（Canto Jade）於近日開幕，主打新派粵菜之餘，更重現傳統點心車，讓大家可以即場挑選手作點心。新店開幕期間更有限時優惠，送招牌「翡翠蔥油脆皮雞」半隻，即睇以下詳情。
重現傳統點心車 6款手作點心一次試
香港茶樓昔日常見的點心車，近年已較少在餐廳見到，「八玥翡翠」就將這種飲茶方式重新帶回餐桌。點心車會推到客人面前，大家可以即場挑選不同點心。
招牌「八玥雀籠點心」($238／每款兩件)一次集合6款手作點心，包括水晶鮮蝦餃、翡翠菜苗餃、黑松露燒賣、蘋果叉燒酥、鮑魚雞盞酥及陶土金沙球，而且全天候供應。
新派粵菜登場 6款招牌菜
主菜則以傳統粵菜為基礎，加入不同食材及烹調方式。湯品有「肉汁土蛋燉羊肚菌瓦罐湯」($78／位)，以羊肚菌、土雞蛋及手剁豬肉放入瓦罐慢燉逾4小時。
喜歡濃郁口味人士可以留意「茴香芝士蕃茄焗牛肉配16吋大油條」($198)，牛肉以蕃茄、芝士及茴香烹調，再配上一條16吋即炸大油條；「火山岩石燒脆鱔」($228)則以火山岩石盛載上桌，保持脆鱔的熱度及口感。
「秘製火燄黑叉燒」($168)以五花腩醃製24小時，經雙重烘焙後，於上桌前澆上威士忌點火；「翡翠蔥油脆皮雞」($208／半隻)則選用三黃雞，炸至外皮香脆，再配上特製綠蔥油。
另一款「膏蟹蒸手剁肉餅」($438)就以時令膏蟹配手剁豬肉餅同蒸，蟹膏及蟹汁滲入肉餅，屬較足料的共享菜式。
多款精緻糖水及時令茶飲
食完鹹食，餐廳另設「Canto Sweet 玥中有甜」外賣專區，供應糖水、甜點、茶飲及咖啡。
甜品包括「棋逢敵手（奶皇蒸米糕）」($58／6件)，將傳統米糕做成象棋造型；「酒釀米麻糬鳳凰奶」($42)以鳳凰奶糊配桂花酒釀及米麻糬；「蓮子桃膠大滿貫」($50)加入桃膠、蓮子、紅豆、燒仙草及芋圓；夏日亦有「玥中甜．龍眼冰」($45)，以龍眼肉配椰奶綿綿冰。
飲品則設「二十四節氣時令茶單」（$36至$58），按節氣轉換茶飲，另有金駿眉紅茶拿鐵及桂花青烏龍拿鐵（各$42）等。
開幕限時優惠：晚市4位起送半隻脆皮雞
即日起至9月11日，預訂4位或以上晚市堂食，可獲贈「翡翠蔥油脆皮雞」半隻（價值＄208）。脆皮雞每日限量供應，送完即止，有興趣要提前訂位。
八玥翡翠 Canto Jade
地址：太古太古城道 18 號太古城中⼼ 5 樓 506 號舖
營業時間：星期⼀⾄五 11:00-22:30 星期六、⽇及公眾假期 9:00-22:30