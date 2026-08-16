海港城 Facesss 推夏日活動　免費 AI 測膚兼送限定沙冰

今個夏天，Facesss 於海港城旗艦店推出限時沉浸式美妝企劃「GLOW HAVEN」，活動以「釋放真實光芒」為主題，由即日起至 9 月 20 日舉行。現場以 Y2K 未來感及全息美學為設計靈感，大家亦可以嘗試一下AI 智能測膚體驗, 購物滿 $100即可免費獲贈「鮮果煥膚沙冰」一杯。
60 秒 AI 測膚 了解個人護膚需要
活動其中一個重點是免費自助 Facesss AI 智能測膚體驗，只需約 60 秒即可獲得肌膚分析(肌齡、暗沉、毛孔、油光及皺紋等狀態)。完成測試後，系統會按個人膚況生成日常護理建議、個人飲食提示及產品清單，讓護膚選擇更有方向。訪客亦可掃描專屬 QR Code 儲存完整肌膚報告，即場解鎖限定美容禮遇。測膚區旁設有開放式產品陳列區，集中展示四大美肌方案的精選產品，包括主打透亮煥膚的 Radiance+、深層補水的 Dew You+、初抗老護理的 Youth Boost+，以及控油及收細毛孔的 No Sebum-，方便訪客按需要試用及比較。
週末限定 BLENDBAR 聯乘沙冰
除了外在護膚，Facesss 亦與健康品牌 BLENDBAR 合作，於指定週末推出鮮果煥膚沙冰。Facesss Club 會員，包括現場新登記會員，於指定週末在海港城 Facesss 消費滿 HK$100，即可免費獲贈沙冰一杯，數量有限，送完即止。
會員限定禮遇同步登場
活動期間，成功登記成為 Facesss Club 新會員並完成首次消費，可獲迎新禮品「炫彩透明卡包」。現有會員則可憑 900 Facesss Club 積分免費兌換「磁吸美顏補光燈」。禮品設計輕巧便攜，適合日常拍照、補妝或外出使用，為喜歡記錄生活的用家增添實用選擇。
Facesss「GLOW HAVEN」限時沉浸式美妝企劃活動詳情
日期：2026 年 8 月 7 日至 9 月 20 日
地點：Facesss 海港城旗艦店
週末沙冰推廣日期：8 月 8、9、15、16、22、23、29、30 日；9 月 5、6、12、13 日
推廣時間：下午 12 時至晚上 8 時