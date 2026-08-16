海港城 Facesss 推夏日活動　免費 AI 測膚兼送限定沙冰

60 秒 AI 測膚 了解個人護膚需要

活動其中一個重點是免費自助 Facesss AI 智能測膚體驗，只需約 60 秒即可獲得肌膚分析(肌齡、暗沉、毛孔、油光及皺紋等狀態)。完成測試後，系統會按個人膚況生成日常護理建議、個人飲食提示及產品清單，讓護膚選擇更有方向。訪客亦可掃描專屬 QR Code 儲存完整肌膚報告，即場解鎖限定美容禮遇。測膚區旁設有開放式產品陳列區，集中展示四大美肌方案的精選產品，包括主打透亮煥膚的 Radiance+、深層補水的 Dew You+、初抗老護理的 Youth Boost+，以及控油及收細毛孔的 No Sebum-，方便訪客按需要試用及比較。