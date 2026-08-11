童心大發！Maison Francis Kurkdjian 全新 Kurky Eau parfumée無酒精版香氛水 跨越年齡 3歲或以上適用

還記得去年掀起熱話、散發著繽紛雜錦水果糖香氣的 Kurky Eau de parfum 嗎？以調香師 Francis Kurkdjian 童年暱稱命名，加上瓶身上稚氣未脫的筆跡，為成熟大人們帶來了一份溫柔的童趣感。今個夏天， Maison Francis Kurkdjian 為這個歡樂故事續寫新篇章，推出無酒精的 Kurky Eau parfumée 香氛水，讓大人與小朋友都能無負擔享受這份甜美。

純淨水感重塑經典香氣

全新的Kurky Eau parfumée完美保留了原版的經典香調配方，並改以無酒精水基底呈現。少了一份酒精揮發，卻讓tuttit-frutti（雜錦水果糖）的標誌性果香變得更加飽滿鮮明。蜜桃與紅桑子的酸甜氣息宛如浸潤在清涼純水中，隨後交織著濃郁柔滑的白麝香與淡淡香草，呈現出如剛洗完澡般乾淨貼膚的舒適感，溫柔又充滿歡愉氣息。

調香師Francis Kurkdjian表示：「這款香氛的靈感源於童年的奇妙與想像。而無酒精版本的誕生，則為這段童心旅程畫上了完美的圓滿句點，讓這份童年敘事更加完整。」