童心大發！Maison Francis Kurkdjian 全新 Kurky Eau parfumée無酒精版香氛水 跨越年齡 3歲或以上適用

還記得去年掀起熱話、散發著繽紛雜錦水果糖香氣的Kurky Eau de parfum嗎？以調香師Francis Kurkdjian童年暱稱命名，加上瓶身上稚氣未脫的筆跡，為成熟大人們帶來了一份溫柔的童趣感。今個夏天，Maison Francis Kurkdjian為這個歡樂故事續寫新篇章，推出無酒精的Kurky Eau parfumée香氛水，讓大人與小朋友都能無負擔享受這份甜美。
純淨水感重塑經典香氣
全新的Kurky Eau parfumée完美保留了原版的經典香調配方，並改以無酒精水基底呈現。少了一份酒精揮發，卻讓tuttit-frutti（雜錦水果糖）的標誌性果香變得更加飽滿鮮明。蜜桃與紅桑子的酸甜氣息宛如浸潤在清涼純水中，隨後交織著濃郁柔滑的白麝香與淡淡香草，呈現出如剛洗完澡般乾淨貼膚的舒適感，溫柔又充滿歡愉氣息。
調香師Francis Kurkdjian表示：「這款香氛的靈感源於童年的奇妙與想像。而無酒精版本的誕生，則為這段童心旅程畫上了完美的圓滿句點，讓這份童年敘事更加完整。」
全家共享輕盈香氣儀式感
得益於溫和的無酒精配方，這款香氛水適用於3歲或以上的兒童。無論是童心未泯的大人還是小朋友，都可以將香氛水隨心噴灑於肌膚、髮絲甚至衣物上。配合特別設計的細緻噴頭，能噴出豐沛且覆蓋度高的香霧，帶來無比療癒的香氛體驗。
全新系列已於2026年7月1日起，於Maison Francis Kurkdjian授權零售商及官方線上商店正式發售：
Kurky Eau parfumée香氛水（70ml）HKD 1,350 【全新登場】
Kurky Eau de parfum淡香精（35ml）HKD 1,180【全新容量】
Kurky Eau de parfum淡香精（70ml）HKD 1,880
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